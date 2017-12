2017-12-23 09:40:09

Κάποια πράγματα δεν είναι και πολύ τυχαία!



Τις τελευταίες μέρες το τηλεοπτικό θέμα που συζητιέται έντονα είναι το αν η Δέσποινα Βανδή θα είναι τελικά η παρουσιάστρια του 6ου κύκλου του "Dancing with the stars".



Το ραντεβού με τον Γιάννη Λάτσιο έχει γίνει σίγουρα και το πρόβλημα εντοπίζεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις με το μιούζικαλ Mamma Mia! . Αυτό δεν της επιτρέπει προς το παρόν να δώσει οριστική απάντηση στους υπεύθυνους του σταθμού –προς το παρόν η μόνη μέρα που θα μπορούσε να βρίσκεται στο live του Dancing είναι η Δευτέρα και ο σταθμός δεν έχει αποφασίσει αν θα προβάλλει το σόου στο οποίο ποντάρει πολύ εκείνη την ημέρα.



Όμως, το φλερτ γίνεται όλο και πιο έντονο. Στις 22 Δεκεμβρίου, η Δέσποινα Βανδή έδωσε μια συνέντευξη στο Καλημέρα Ελλάδα και τον Γιώργο Παπαδάκη, ενώ αμέσως μετά εισέβαλε στο πλατό της εκπομπής Το Πρω1νό, την ώρα της που ο Βασίλης Καλλίδης παρουσίαζε τη στήλη της μαγειρικής. Η Φαίη Σκορδά την καλωσόρισε, ενώ μαζί με το πάνελ της εκπομπής χόρεψαν στους ρυθμούς του τραγουδιού «Χριστούγεννα».



Όλοι έσπευσαν να πουν πως ο ΑΝΤ1 με αυτό το τρόπο έκανε το δικό του καλωσόρισμα στη Δέσποινα Βανδή για τη συμμετοχή της στο Dancing with the Stars, ωστόσο αυτό είναι κάτι που ο σταθμός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η συνεργασία της Δέσποινας Βανδή, τόσο στο The Voice όσο και στο Rising Star, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.



peoplegreece.com



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ