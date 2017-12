grxpress

Τα 10 πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών συγκεντρώνουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, δείχνοντας ξεκάθαρα ποιοι σταρ κάνουν χρυσές γιορτές, εξαργυρώνοντας εκατομμύρια από την διαχρονική τους επιτυχία.Oi πασίγνωστες μελωδίες τους πλημμυρίζουν τα αυτιά μας τέτοιες μέρες και παρόλο που προς το τέλος των γιορτών μας έχουν κάνει τα νευρά κρόσσια, κάθε χρόνο δεν βλέπουμε την ώρα να τα ξανακούσουμε.Τα πιο αγαπημένα από τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποδεικνύονται πραγματικό χρυσωρυχείο, ενώ οι ερμηνευτές τους περνάνε πραγματικά καλές γιορτές με τα χρήματα που συγκεντρώνουν οι προβολές των τραγουδιών τους στο YouTube.Η μάχη κάθε χρόνο για να διατηρηθεί η πρωτιά είναι σκληρή, καθώς εκτός από το γόητρο της πρώτης θέσης, οι θεάσεις στο YouTube δείχνουν την τάση προτίμησης και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που επιλέγουν ανάλογα τις δικές τους «λίστες αέρα» για τους ακροατές.Και φυσικά οι πολλαπλές επανεκτελέσεις των δημοφιλέστερων τραγουδιών, από τους ίδιους τους ερμηνευτές που τα πρωτοκυκλοφόρησαν, εξασφαλίζουν ακόμα περισσότερα έσοδα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, από την αναπαραγωγή μίας και μόνο μελωδίας για πολλά – πολλά χρόνια…Κάθε μέρα του Δεκέμβρη που πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, αλλά και σε όλη την διάρκεια των εορτών προστίθενται δεκάδες χιλιάδες προβολές σε κάθε video ξεχωριστά, μεταβάλλοντας την λίστα κάθε χρόνο. Αυτή είναι η λίστα δημοφιλέστερων τραγουδιών, όπως διαμορφώθηκε το 2017.#1 Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You370,1 εκατομμύρια προβολές#2 Wham! – Last Christmas307,2 εκατομμύρια προβολές#3 Justin Bieber – Mistletoe305,9 εκατομμύρια προβολές#4 Pentatonix Little – Drummer Boy160,3 εκατομμύρια προβολές#5 Mariah Carey ft. Justin Bieber – All I Want For Christmas Is You151,8 εκατομμύρια προβολές#6 Ariana Grande – Santa Tell Me139 εκατομμύρια προβολές#7 Pentatonix – Carol of the Bells107,7 εκατομμύρια προβολές#8 Train – Shake up Christmas76,5 εκατομμύρια προβολές#9 Shakin Stevens – Merry Christmas Everyone48,1 εκατομμύρια προβολές#10 The Pogues ft. Kirsty MacColl – Fairytale Of New York43,7 εκατομμύρια προβολές