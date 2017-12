Tromaktiko

Πριν από 10 χρόνια, μια μητέρα από το Τέξας μαθαίνει ότι η 4χρονη κόρη της Ella, έχει δολοφονηθεί με εξαιρετικά βίαιο τρόπο Ο άνθρωπος που σκότωσε την κόρη της δεν ήταν κανένας serial killer.Ήταν ο 13χρονος γιος της, Paris.Η Ella δέχτηκε 17 μαχαιριές από τον αδερφό της την ώρα που κοιμόταν. Ο Paris είχε πείσει την babysitter τους να πάει σπίτι και αργότερα κάλεσε την άμεση δράση και ομολόγησε τον φόνο.Ο Paris, που έχει μετρηθεί με IQ 140, ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε την αδερφή του για να πάρει εκδίκηση από την μητέρα του, Charity Lee.Η Charity ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά πριν γεννήσει τα παιδιά της. Κατάφερε να τα σταματήσει για αρκετά χρόνια, αλλά ξαναέπεσε στον εθισμό της όταν ο Paris ήταν 9 ετών και η Ella 2 ετών.Αυτό δημιούργησε τεράστιο θυμό στον Paris.Η ιστορία τους έγινε ντοκιμαντέρ για το Investigation Discovery με τίτλο The Family I Had. Εκεί υπάρχει και το ηχητικό από το τηλεφώνημά του στην άμεση δράση.«Σκότωσα κάποιων κατά λάθος», είπε ο Paris στο τηλέφωνο.«Πιστεύετε ότι σκοτώσατε κάποιον», τον ρωτά η αστυνομικός που απάντησε το τηλέφωνο.«Όχι, ΤΟ ΞΕΡΩ ότι σκότωσα κάποιον. Την αδερφή μου. Αισθάνομαι τόσο μπερδεμένος».Αρχικά ισχυρίστηκε ότι είχε παραισθήσεις όταν έκανε το έγκλημα, αλλά αργότερα είπε ότι είχε σώας τας φρένας.Αργότερα διαγνώστηκε με ψυχοπάθεια και καταδικάστηκε με 40 χρόνια φυλάκιση, την ανώτερη ποινή για ανήλικο δολοφόνο.Παρά το τραυματικό γεγονός, η Charity παραδέχεται ότι ακόμη αγαπάει τον γιο της της και ότι τον έχει συγχωρέσει για ότι έχει κάνει και τον επισκέπτεται στην φυλακή.Είπε στην The New York Post: «Συγχώρεσα τον Paris για ότι έκανε, αλλά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Εάν δεν ήταν στην φυλακή για τον φοβόμουν. Με ηρεμεί το ότι ξέρω πως είναι στην φυλακή αλλά ανησυχώ για την ασφάλειά του».Η Charity έκανε και άλλο ένα παιδί, που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τον Paris. Λόγω του εγκλήματός του, δεν του επιτρέπεται να βρίσκεται κοντά σε παιδιά.Παρά τα όσα έχουν συμβεί, η Charity είναι αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει τον γιο της και συνεχίσει να βάζει τα μητρικά της ένστικτα πάνω από τον θυμό, λέει.Πηγή