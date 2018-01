kranos

Kατά τη διάρκεια του 2017 το Πολεμικό Ναυτικό είχε την τιμή να βραβευθεί για τα έργο και την προσφορά του από διακεκριμένους και αναγνωρισμένους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς τόσο Εθνικούς όσο και Διεθνείς, ως κάτωθι:α. Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017. Ετήσιο συνέδριο “The Pearls of Leadership” από τη διεθνή εταιρεία Linkage στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Απονομή βραβείου “Leader of the Year 2017” στις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού ως αναγνώριση της ουσιαστικής συμμετοχής τους στην άμυνα της Πατρίδας και στη δημιουργία παραδείγματος θάρρους και προσφοράς προς όλους τους Έλληνες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ εκφώνησε ομιλία με θέμα «Ηγεσία».β. Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017. Παρασημοφόρηση της Πολεμικής Σημαίας του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Σωτήρος, από την Α. Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, επί του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ», εν όρμω λιμένα Θεσσαλονίκης.γ. Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017. Ετήσια τελετή απονομής βραβείων AMVER 2017 (Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System) από το Propeller Club σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Βραβείο στο Πολεμικό Ναυτικό για τις παραδειγματικές προσπάθειές του και την αδιάκοπη συμβολή του στη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.δ. Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Ετήσια τελετή απονομής των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων 2017 της Lloyd’s List (14th Annual Lloyd’s List Greek Shipping Awards Ceremony and Gala Dinner). Απονομή στο Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»του βραβείου «Πλοίο του έτους 2017» (“Ship of the Year Award 2017”) για τα επιτεύγματά του και την προσφορά του στο Έθνος.ε. Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017. Ετήσια Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών. Απονομή Χάλκινου Μεταλλίου στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην κατηγορία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, σε αναγνώριση του έργου της ως θεματοφύλακα της Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού