Ενα εκπληκτικό έργο, Ελληνα καλλιτέχνη, για την Ελλάδα διακρίθηκε σε διεθνή διαγωνισμό. Χολιγουντιανό διαγωνισμό. Ο λόγος για το timelapse βίντεο του Παναγιώτη Φιλίππου με τίτλο Greek Skies.Το εν λόγω βίντεο του Φιλίππου, το οποίο το έχει αφιερώσει στη μνήμη του πατέρα του χρειάστηκε ουσιαστικά παρουσιάζει τον ελληνικό ουρανό σε κάθε... φάση του: Με ήλιο, με φεγγάρι, βουτηγμένο στο απόλυτο σκοτάδι, έναστρο, συννεφιασμένο, πεντακάθαρο, στην εξοχή και στην πόλη.Οπως ο ίδιος ο δημιουργός αναφέρει στη σελίδα του, για τη δημιουργία του εν λόγω βίντεο χρειάστηκαν 365 ημέρες, 55.000 φωτογραφίες, 825 ώρες λήψεων, 8.400 χιλιόμετρα, 650 ώρες επεξεργασίας. «Τα κατάφερα μπαμπά, το βίντεο είναι έτοιμο» γράφει στο συγκινητικό του ποστ προς τον πατέρα του, που όπως λέει του έδωσε τη δύναμη να αντέξει και το κρύο και τη ζέστη και να τραβήξει τις εικόνες αυτές: «Μπαμπά, το βίντεο αυτό είσαι εσύ, εσύ είσαι οι "Greek Skies"».Το βίντεο συμμετείχε στην επίσημη επιλογή των Los Angeles Independent Film Festival Awards για τον μήνα Δεκέμβριο και κέρδισε το βραβείο Best of the Fest των Hollywood International Independent Documentary Awards (HIIDA).Ο Κωνσταντίνος Φιλίππου, πατέρας του Παναγιώτη, πέθανε από καρκίνο, ενώ από την ίδια νόσο είχε χτυπηθεί και ο ίδιος ο Παναγιώτης. Όπως αναφέρει στο προσωπικό του blog, «ο καρκίνος ήταν το πολυτιμότερο δώρο που μου έστειλε ο Θεός. Ξέρω πως ακούγεται περίεργο, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάφερα να ανακαλύψω ποιος είναι ο καλύτερός μου φίλος, οι καλύτεροί μου φίλοι, αυτοί που θα έπρεπε να είναι μαζί μου και στις καλές στιγμές. Κυρίως όμως, κατάφερα να δω την ζωή από μία εντελώς διαφορετική οπτική».