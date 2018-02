Tromaktiko

Η Mila, η μικρή σταρ του YouTube «ξαναχτυπά», έχοντας αυτή τη φορά άποψη για τον Άγιο Βαλεντίνο Είναι μόλις 3 χρονών, αλλά γνωρίζει να διαχειρίζεται την κάμερα, καλύτερα και από έναν ενήλικα. Έχει άποψη για τα πάντα και την εκφράζει πάντα μπροστά από τα φακό. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαία, η μικρή σταρ του YouTube, διαθέτοντας το δικό της κανάλι. Και συχνά, η Mila «χτυπά» με απόψεις σε βασικά θέματα, που κάθε φορά διχάζουν τον κόσμο.Βλέπετε, υπάρχουν εκείνοι που γελούν και ξετρελαίνονται με τη μικρούλα. Και υπάρχουν κι εκείνοι, που θεωρούν ότι οι απόψεις δεν είναι δικές της, αλλά της μαμάς της και η μικρή απλά τις διατυπώνει, με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι τα όσα λέει, δε μπορείς εύκολα να δεχτείς ότι πρόκειται για σκέψεις ενός 3χρονου κοριτσιού.Για παράδειγμα, η γνώμη της Mila για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μία μοναδικά «θλιβερή γιορτή». Ένα παιδάκι σε αυτή την ηλικία, δε μπορεί καν να γνωρίζει τι είναι ο έρ ωτας, πόσω μάλλον να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το να τον γιορτάζεις, είναι θλιβερό. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο λέει πως επειδή «Ο έρ ωτας είναι στον αέρα (Love is in the air), έχουμε ατμοσφαιρική ρύπανση»! Ναι καλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο επίμαχο βίντεο τα σχόλια των χρηστών δεν ήταν τόσο αποθεωτικά, όπως σε προηγούμενα. Αντίθετα, όλοι συμφωνούν ότι στην ιστορία αυτή, η μαμά της έχει βάλει το χέρι της.Όπως και να έχει, είτε είναι δικές της οι απόψεις είτε τις μαθαίνει παπαγαλία, το ταλέντο της είναι αναμφισβήτητο.