Τι είπε η παρουσιάστρια λίγο μετά την έναρξη του Dancing with the stars Πολλές αλλαγές στο 6ο Dancing with the stars. Εκτός από την εμφάνιση της Ναταλίας Γερμανού ως guest κριτή στο show, αλλά και την είσοδο της Όλγας Πηλιάκη στους διαγωνιζόμενους stars, η Ευαγγελία Αραβανή είχε να κάνει μια σημαντική ανακοίνωση για το διαγωνιστικό μέρος του DWTS.



«Θέλω να σας ενημερώσω για μια σημαντική αλλαγή. Από σήμερα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ανταγωνιστικά. Ξεκινούν οι χορευτικές μονομαχίες. Τα ζευγάρια μας χορεύουν το ένα απέναντι από το άλλο. Τι εννοώ… Τα ζευγάρια που βρέθηκαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις του προηγούμενου live, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αυτόν με τον οποίο θέλουν να αναμετρηθούν. Όποιος νικήσει αυτή τη χορευτική κόντρα, δηλαδή συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές, θα προσθέσει αυτόματα δύο επιπλέον πόντους στο σύνολο του», ανακοίνωσε η Ευαγγελία Αραβανή.



Στο προηγούμενο live στις 4 πρώτες θέσεις βαθμολογικά βρέθηκαν: η Άννυ Πανταζή, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και η Μυριέλλα Κουρεντή. Η Άννυ Πανταζή επέλεξε ως «αντίπαλό» της τον επόμενο βαθμολογικά παίκτη, που ήταν ο Βαγγέλης Κακουριώτης.



Δείτε την ανακοίνωση της Ευαγγελίας Αραβανή:

