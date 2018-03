2018-03-06 19:17:13

"Κάποιος θα φύγει από το σπίτι του Power of Love σήμερα Λυπάμαι πολύ, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε".



«Πάγωσαν» τα χαμόγελα στο σπίτι των κοριτσιών του Power of Love, όταν η Μαρία Μπακοδήμου εμφανίστηκε στην οθόνη και τους ζήτησε να πάνε στο σπίτι των αγοριών για να τους ανακοινώσει ποιος παίκτης παίρνει κόκκινη κάρτα και φεύγει άμεσα από το παιχνίδι.



«Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ σοβαρό σήμερα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι και είναι πολύ συγκεκριμένοι. Σήμερα έγινε κάτι πολύ σοβαρό και ένας παίκτης θα πάρει κόκκινη κάρτα και θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Κάποιος θα φύγει από το σπίτι του Power of Love σήμερα. Λυπάμαι πολύ, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έχω ένα βίντεο που θα δείξει για ποιο λόγο θα αποχωρήσει αυτός που είναι να αποχωρήσει», είπε η Μαρία Μπακοδήμου.



Και κάπου εκεί ήρθε και η αποκάλυψη: «Βίντεο δεν θα δούμε ποτέ γιατί είναι φάρσα»!

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ