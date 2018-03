2018-03-20 00:57:24

Η Όλγα Πηλιάκη συμμετέχει στο Dancing with the stars και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της και το ταλέντο της στο χορό!



Η Όλγα αποκάλυψε τον λόγο που ο Στέλιος Χανταμπάκης, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Dancing with the stars:



«Ήρθε να με δει, αλλά εξαφανίστηκε γιατί έπρεπε να κοιμίσει τα παιδιά, οπότε τον κάλεσε το καθήκον. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να χορέψω με τον Στέλιο, πέρασε από το μυαλό μου, αλλά το ότι έχω επιλέξει εγώ να χορεύω και να βρίσκομαι σε αυτό το show, δεν σημαίνει ότι έχουν επιλέξει και οι δικοί μου άνθρωποι, να κάνουν το ίδιο…»!



Δείτε το βίντεο!

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ