2018-03-20 18:20:18

Ο



Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στον Γιάννη Βίτσα και στην εκπομπή «Εμείς» και ανάμεσα σε άλλα σχολίασε το ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Power of Love, συνδυάζοντας το με την στροφή που έκανε το κανάλι….



«Το Power of Love είναι σκουπίδι. Είναι το απόλυτο σκουπίδι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως το Power of Love χωράει στο κανάλι που έφτιαξε τους «Μεγάλους Έλληνες». Πώς το Power of Love χωράει στο κανάλι που κρατά την καλύτερη και πιο δυνατή ενημερωτική ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης. Άγνωσται αι βουλαί όχι μόνο του Κυρίου, αλλά και πολλών κυρίων οι οποίοι είναι εγκόσμιοι.



Η Μαρία Μπακοδήμου είναι το βαρύ πυροβολικό. Χωρίς τη Μαρία Μπακοδήμου το Power of Love θα ήταν για τα σκουπίδια πριν περάσει από την οθόνη. Τώρα είναι πρώτα από την οθόνη και μετά για τα σκουπίδια.



Απορώ γιατί πριν από 3 – 3,5 χρόνια θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα για τα οποία ήμασταν περήφανοι στον ΣΚΑΙ και μας προέτρεπαν να το λέμε κιόλας, ήταν ότι είμαστε το μόνο κανάλι που δεν παίζει τουρκικά σίριαλ. Και μετά ήρθε το μισό κανάλι και έγινε Τουρκία. Απορώ. Αλλά από την άλλη η ζωή είναι γεμάτη κωλοτούμπες», ανέφερε συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ