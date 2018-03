eglimatikotita

Η Τουρκία απέρριψε σήμερα ως «απαράδεκτες», όπως τις χαρακτήρισε, τις επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταδίκασε χθες τις «επίμονες παράνομες ενέργειες» της χώρας αυτής στη Μεσόγειο τόσο έναντι της Ελλάδας όσο και της Κύπρου.«Το ανακοινωθέν (της ΕΕ) περιέχει απαράδεκτες εκφράσεις για τη χώρα μας, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.Στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου της ΕΕ σημειώνεται: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και υπογραμμίζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο και την Ελλάδα» [The European Council strongly condemns Turkey's continued illegal actions in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea and underlines its full solidarity with Cyprus and Greece].Ικανοποίηση στην ελληνική πλευράΠλήρως ικανοποιημένη εμφανίζεται η ελληνική πλευρά, μετά την ολοκλήρωση του δείπνου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στήριξη που παρείχαν απέναντι στις συνεχείς τουρκικές παραβατικές κινήσεις.Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές μετά από την τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού και την ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις η ΕΕ παίρνει σαφή θέση στήριξης τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αλλά και στο αίτημα για άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.Όπως επισημαίνουν, για πρώτη φορά σε κείμενο συμπερασμάτων καταγράφεται ιστορική αναφορά σε καταδίκη των παράνομων ενεργειών (illegal activities) της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αποτυπώθηκε ; επίσης η πλήρης αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα.Καμμένος: Για πρώτη φορά η ΕΕ παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση για την τουρκική προκλητικότηταΙκανοποιημένος από την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών να καταδικάσουν την προκλητικότητα της Τουρκίας εμφανίστηκε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος​.Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Πάνος Καμμένος στάθηκε στο γεγονός πως είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει ξεκάθαρη θέση και απαιτεί την απελευθέρωση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Αδριανούπολη.«Για πρώτη φορά συμβούλιο κορυφής της ΕΕ παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση για τουρκική προκλητικότητα και απαιτεί άμεση απελευθέρωση Ελλήνων Αξιωματικών ομήρων μετά από εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.Στήνουν «Ίμια 2» οι ΤούρκοιΔύο 24ωρα πέρασαν από την πλήρη αμφισβήτηση των συνόρων, κι επομένως ενός μεγάλου τμήματος του Αιγαίου, οι Τούρκοι δείχνουν ξεκάθαρα τις διαθέσεις τους.Οι τουρκικές προκλήσεις και οι τοποθετήσεις αξιωματούχων της Τουρκίας επιβεβαιώνουν ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο πολύ επικίνδυνης έντασης από την οποία είναι θέμα χρόνου να υπάρξει ένα «θερμό» επεισόδιο ή αλλιώς ένα περιστατικό που θα μπορούσε να ονομαστεί «Ιμια 2».Οι δηλώσεις του Μ. Τσαβούσογλου προχθές «γκριζάρουν» το μισό Αιγαίο ενώ ήρθε και η χθεσινή παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον αρχηγό του Στρατού, για να δείξει τις προθέσεις των γειτόνων.Είναι πλέον εμφανές, και το φοβούνται τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Αμερικανοί ότι ένα σκόπιμο «ατύχημα» από την πλευρά των Τούρκων θα μπορούσε να στήσει σκηνικό πολέμου στην περιοχή.Η Άγκυρα δείχνει να επιδιώκει, στήνοντας σκηνικό των «Ιμίων 2» να διεκδικήσει ελληνικά νησιά και να «αναθεωρήσει» τη συνθήκη της Λωζάννης.Όπως αναφέρουν «Τα Νεα» οι Τούρκοι έχουν κάνει «γκρίζα» 18 ελληνικά νησιά και πάνω από 150 βραχονησίδες. Μέσω της πίεσης και της πολεμικής απειλής θέλουν να βάλουν στο τραπέζι το νέο χάρτη των «γκρίζων» ζωνών.Καθόλου τυχαία δεν είναι για παράδειγμα η χθεσινή παρενόχληση του ελικοπτέρου πάνω από τη Στρογγύλη την οποία θεωρούν δικό τους έδαφος. Και μαζί μ' αυτήν διεκδικούν την κυριαρχία στους Φούρνους, το Αγαθονήσι, την Κίναρο, τις Οινούσσες, τη Γαύδος, το Φαρμακονήσι, τους Αρκιούς και βεβαίως τα Ιμια.Από Βορά προς Νότο οι τούρκοι διεκδικούν: ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΘΥΜΑΙΝΑ, ΑΡΚΙΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ, ΚΑΛΟΛΙΜΝΟΣ, ΠΛΑΤΗ, ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΓΥΑΛΙ, ΣΥΡΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ, ΓΑΥΔΟΣ.πηγή: newpost.gr
πηγή χάρτη: Εφημερίδα "Τα Νέα"