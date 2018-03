2018-03-27 00:03:17

Η Ευαγγελία Αραβανή μίλησε για τον σύντροφό της, Νίκο Οικονομόπουλο και αν σχολιάζει την εμφάνισή της στο Dancing with the stars και τις φήμες περί συγκατοίκησης και εγκυμοσύνης!



Η παρουσιάστρια είπε στην κάμερα του «Φτιάξε καφέ να στα πω» για το αν ο Νίκος σχολιάζει την εμφάνισή της στο Dancing with the stars: «Δεν μου λέει κάθε φορά και κάτι. Αν δει κάτι αρνητικό θα μου το πει. Δεν έχει συμβεί, ευτυχώς»!



Όσο για τις φήμες περί εγκυμοσύνης αλλά και συγκατοίκησης είπε: «Αφού πριν τη συγκατοίκηση ήμουν έγκυος, δεν έπρεπε να προκύψει και η συγκατοίκηση; Λογικό, πώς έτσι; Εγκυμονούσα γυναίκα θα μένω μόνη μου; Και αν μου συμβεί κάτι ποιος θα με τρέξει στο νοσοκομείο;»!



