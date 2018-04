2018-04-04 14:08:21

Οι επιστήμονες κατάφεραν να απαθανατίσουν σε ένα σπάνιο βίντεο μια φάλαινα του είδους minke ή αλλιώς ρυγχοφάλαινα,.



Η συγκεκριμένη φάλαινα αποτελεί ένα είδος για το οποίο οι επιστήμονες δεν διαθέτουν πολλές πληροφορίες.



Η ρυγχοφάλαινα αυτή εντοπίστηκε να κολυμπά ανενόχλητη κάτω από τους πάγους της θάλασσας κοντά στο McMurdo Sound στην Ανταρκτική.



Οι φάλαινες του συγκεκριμένου είδους ζουν σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες και αφιλόξενες περιοχές, γι’ αυτό και οι επιστήμονες δεν έχουν πολλές πληροφορίες για το πώς ζουν, καθώς η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων είναι μια μακρά και χρονοβόρα διαδικασία.



Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι μπορούν να αναπτυχθούν αρκετά, με μήκος που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 μέτρα και μπορεί να ζυγίζει μέχρι 9 τόνους. Η διατροφή τους βασίζεται στα κριλ, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του συγκεκριμένου βίντεο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ρυγχοφάλαινες μπορεί να τρέφονται και με μικρά ψάρια.



Το συγκεκριμένο βίντεο και άλλες αντίστοιχες ενέργειες είναι ελπιδοφόρες ότι θα βοηθήσουν στην περαιτέρω έρευνα των συγκεκριμένων ειδών φαλαινών στην περιοχή.



Scott Base Antarctica Minke Whale Swim-By, plus additional footage. from Anthony Powell on Vimeo.



Πηγή: perierga.gr

