2018-04-06 15:37:43

Έχει περάσει πάνω από ενάμισης χρόνος από τότε που ο Johnson πρώτο-ανέφερε ότι είχε μια έχθρα με τους συμπρωταγωνιστές του στο Fate of the Furious (ή αλλιώς Fast 8), χαρακτηρίζοντάς τους «μη επαγγελματίες» και «δειλούς».



Κατ′ αρχάς, ο Johnson επιβεβαίωσε ότι η σκηνή που είχαν μαζί στο περσινό The Fate of the Furious ήταν αποτέλεσμα έξυπνου μοντάζ, και ότι οι δυο τους δεν γύρισαν ποτέ μια σκηνή μαζί και ότι ποτέ δεν βρέθηκαν καν μαζί στο πλατό.



Ωστόσο, ίσως είναι έτοιμοι να τα βρουν γιατί είπε ότι αυτός και ο Diesel είχαν «μερικές συζητήσεις και είπαμε κάποια πράγματα κατά πρόσωπο».



Όπως ο ίδιος είπε, «Αυτό στο οποίο κατέληξα είναι ότι έχουμε ουσιαστικές αποκλίσεις στη φιλοσοφία μας, στο πως προσεγγίζουμε το γύρισμα ταινιών και τη συνεργασία. Με πήρε λίγο καιρό, αλλά είμαι ευγνώμων που το κατάλαβα. Είτε ξαναδουλέψουμε μαζί είτε όχι» - που σημαίνει ότι ίσως να μην συμμετάσχει στο Furious 9.

Πηγή

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ