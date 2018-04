bloko

Αποτροπιασμό προκαλούν στη διεθνή κοινή γνώμη οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καιαποτυπώνουν τις ολέθριες συνέπειες της χθεσινής επίθεσης των κυβερνητικών δυνάμεων στην ανατολική Γούτα της Συρίας, κατά την οποία - σύμφωνα με ορισμένες ΜΚΟ - έγινε χρήση χημικών όπλων.Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα σωστικά συνεργεία και μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εμφανίζονται οι ματωμένες σοροί δεκάδων θυμάτων. Μερικά απο τα πιο σοκαριστικά πλάνα δείχνουν μικρά παιδιά να αγωνίζονται να πάρουν ανάσα ή να βγάζουν αφρούς από το στόμα, δηλητηριασμένα από τα τοξικά αέρια.Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 42 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τις χθεσινές επιθέσεις ενώ εκατοντάδες άτομα εμφανίζουν συμπτώματα που υποδηλώνουν δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικές ενώσεις.Οργάνωση των Σύρων ανταρτών κατηγόρησε χθες Σάββατο τις κυβερνητικές δυνάμεις ότι εξαπέλυσαν φονική χημική επίθεση εναντίον της Ντούμα, της τελευταίας περιοχής της ανατολικής Γούτα που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για 35 νεκρούς.Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας διέψευσαν ότι ο κυβερνητικός στρατός εξαπέλυσε χημική επίθεση και πρόσθεσαν ότι οι αντάρτες στη Ντούμα βρίσκονται στα πρόθυρα κατάρρευσης και διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Η συριακή κυβέρνηση έχει ανακαταλάβει σχεδόν όλη την ανατολική Γούτα από τους αντάρτες στην επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και πλέον μόνο η Ντούμα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ισλαμιστικής οργάνωσης Τζάις αλ Ισλάμ.Η Συριακή Αμερικανική Ιατρική Ένωση (SAMS) από την πλευρά της έκανε λόγο για συνολικά 35 νεκρούς από επιθέσεις με χημικά όπλα στη Ντούμα. Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, μία πρώτη βόμβα με χλώριο έπληξε νοσοκομείο στη Ντούμα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ενώ μια δεύτερη βόμβα με «ανάμικτα» χημικά στοιχεία ερρίφθη σε κοντινό κτίριο. Πάντως, υπάρχουν αρκετές πηγές που κάνουν λόγο σήμερα για περισσότερα από 70 θύματα.«Ενημερώνουμε τον ΟΗΕ και την αμερικανική και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις», δήλωσε ο Μπάσελ Τερμανίνι, αντιπρόεδρος της SAMS με έδρα τις ΗΠΑ.Αξιωματούχος του πολιτικού βραχίονα της Τζάις αλ Ισλάμ κατήγγειλε ότι από τη χημική επίθεση σκοτώθηκαν 100 άνθρωποι.Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε από την πλευρά του ότι η Τζάις αλ Ισλάμ κάνει «ψευδείς καταγγελίες» περί χρήσης χημικών όπλων στην πόλη σε μια απέλπιδα, «διάφανη προσπάθεια να εμποδίσει την προέλαση» του στρατού καθώς οι άμυνές της καταρρέουν.View image on TwitterKenneth Roth✔@KenRothSyria drops chemical weapon--possibly sarin--on bombed and besieged opposition enclave of Douma in Eastern Ghouta, killing at least 70, possibly many more. Typical Syrian military response when the going gets tough. US blames Russia's "unwavering support." http://bit.ly/2IAxRKx10:40 AM - Apr 8, 2018368890 people are talking about this