Μια από τις πιο καλτ σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης ήταν το «Knight Rider», το οποίο στην Ελλάδα γνωρίσαμε, όσοι τέλος πάντων έχουμε περάσει τα «άντα» ως «Ιππότη της ασφάλτου». Εξιστορούσε τις περιπέτειες του μυστικού πράκτορα Μάικλ Νάιτ και του KITT, ενός τεχνολογικά καινοτόμου αυτοκινήτου που ήταν έτη φωτός μπροστά από την εποχή του. Ο KITT, που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων «Knight Industries Two Thousand», έφερε προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μιλούσε, ήταν αυτοοδηγούμενος, πλήρως διασυνδεδεμένος και εφοδιασμένος με μια σειρά από άλλα προηγμένα συστήματα που συναντάμε στα σημερινά αυτοκίνητα.Το εντυπωσιακό αυτό όχημα βασιζόταν σε μια Pontiac Trans Am του 1982 η οποία είχε υποστεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις για τις ανάγκες του concept. Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία και μάλιστα παιζόταν μέχρι προσφάτως στην τηλεόραση, με διαφορετικούς ηθοποιούς αλλά και αυτοκίνητο καθώς σε ρόλο KITT ήταν ένα Ford Shelby GT500KR. Κατά καιρούς πολλοί λάτρεις της σειράς ανά τον κόσμο προσπάθησαν να κατασκευάσουν μια ρέπλικα του KITT. Λίγοι κατάφεραν να παρουσιάσουν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα και ελάχιστοι να πλησιάσουν πιο κοντά από ποτέ στην αναβίωση του θρυλικού αυτού αυτοκινήτου.Ο Κρις Μπλάσιους από το Οχάιο, ένας από τους πιο φανατικούς θαυμαστές του «KnightRider», κατάφερε να κατασκευάσει ένα πιστό, πλήρως λειτουργικό και ασφαλές αντίγραφο του KITT το οποίο και μας παρουσιάζει σε βίντεο. «Στα έξι μου είπα στους γονείς μου ότι κάποια μέρα θα αποκτήσω τον KITT. Τους ικέτεψα να μου αγοράσουν μια Trans Am του ’82 και να την φυλάξουν για μένα μέχρι να φτάσω σε ηλικία που να μπορώ να την οδηγήσω. Μου είπαν ότι μεγαλώνοντας θα το ξεχάσω Αλλά ποτέ δεν το έκανα», εξιστορεί ο ίδιος. Ο Κρις απέκτησε τελικά την Trans Am και με αρκετή δουλειά και χρήματα κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Με πολύ προσωπική εργασία που ξεπέρασε τις 2.000 ώρες, οικονομικές θυσίες που μεταφράζονται σε ένα ποσό της τάξης των 50.000 δολαρίων και μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια δημιούργησε ένας ακριβές αντίγραφο του KITT. Και δεν είναι τόσο η εξωτερική εμφάνιση, όσο το γεμάτο οθόνες εσωτερικό με το εντυπωσιακό κόκπιτ και το ιδιαίτερο τιμόνι, που σε βάζουν στο κλίμα της σειράς και στη θέση του Ντέιβιντ Χάισελχοφ (Μάικλ Νάιτ). Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να πουλήσει το δημιούργημά του για λιγότερα από 100.000 δολάρια. Εμείς, πάλι, πιστεύουμε πως οι αναμνήσεις δεν κοστολογούνται…