«Δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία, υπάρχουν διερευνητικές συζητήσεις», δήλωσε αναφερόμενος στο ζήτημα με τις γαλλικές φρεγάτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Κατά την ενημέρωση των συντακτών, ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι πράγματι στις συνομιλίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν συζητήθηκαν ενδεχόμενα στρατιωτικής συνεργασίας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια συμφωνία. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ενημερώσει αρμοδίως το κοινοβούλιο εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις. Παρέπεμψε, δε, στον Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμμένο, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα σε συνέντευξή Τύπου το πρωί της Τετάρτης. «Έχουμε στόχο να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα εκμεταλλευτούμε την όξυνση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας για ράλι εξοπλισμών», συμπλήρωσε.Ερωτηθείς για την αναφορά του Φώτη Κουβέλη για τις φρεγάτες, ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας απάντησε σε ερώτηση που αφορούσε σχετικό δημοσίευμα, λέγοντας ότι υπάρχουν συνομιλίες. «Οι απαραίτητες απαντήσεις δόθηκαν από τον κ. Καμμένο», τόνισε. Επεσήμανε εξάλλου ότι δεν υπάρχει «ρήγμα» στις σχέσεις των κ.κ. Καμμένου και Κουβέλη, ούτε και «ρήγμα» στις σχέσεις του κ. Τσίπρα με τους δύο. Για το ζήτημα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία, σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Επανέλαβε ότι το θέμα που τέθηκε από την τουρκική πλευρά, περί ανταλλαγής, είναι πέραν των ορίων της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.Επίθεση σε Κυριάκο Μητσοτάκη για την off shore που χρηματοδότησε Πρώτο Θέμα και εταιρεία της Μ. ΜητσοτάκηΟ Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρήκε για τέταρτη ημέρα κάτι να πει για την off shore που χρηματοδότησε τόσο την εφημερίδα ''Πρώτο Θέμα'' όσο και την εταιρεία της συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη, κατήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για σκοτεινή υπόθεση που αποκρύπτεται από τα μέσα ενημέρωσης. Έθεσε δε μια σειρά από ερωτήματα στον αρχηγό της Ν.Δ.:Επιβεβαιώνει την αύξηση κεφαλαίου της συζύγου του από την ίδια εταιρεία που χρηματοδότησε την αύξηση κεφαλαίου του Πρώτου Θέματος;Ποιος είναι ο μέτοχος της off shoreΣυμβάλουν αυτές οι πρακτικές στη διαφάνεια; Σημείωσε ότι τα ερωτήματα θα θέτονται συνεχώς μέχρι να δοθούν απαντήσεις.Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το σχέδιο της «μικρής ΔEΗ» που υπερασπίζεται η Ν.Δ. προέβλεπε την πώληση σχεδόν του 22% του συνόλου της ΔEΗ. Σήμερα η ΔΕΗ διατηρεί το 90,9% του δυναμικού της χωρίς πώληση υδροηλεκτρικών και μονάδων φυσικού αερίου.Σε ότι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, φτάνει το 4,2% και διαψεύδει τις εκτιμήσεις της Ν.Δ. ότι η χώρα οδηγείται στα βράχια αλλά και τις κινδυνολογικές προβλέψεις για εφαρμογή του κόφτη. Σημείωσε ότι είναι ισχυρό επιχείρημα στις συζητήσεις με το ΔΝΤ που επί τρία χρόνια υποτιμά τις ελληνικές επιδόσεις.Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να προχωρήσουμε στην έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, τόνισε. Η κυβέρνηση προχωρά για να κλείσει τα προαπαιτούμενα αλλά και για να βρεθεί συμφωνία για το χρέος και την μεταμνημονιακή περίοδο. Χαρακτήρισε ρεαλιστικό στόχο να υπάρξει πλήρης συμφωνίας στις 21 Ιουνίου, κάτι που όπως είπε δέχονται και οι εταίροι. Τα θέματα είναι πολύπλοκα αλλά υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουν. «Αν απομείνουν κάποιες ουρές δεν είναι απολύτως απίθανο να χρειαστεί ένα ακόμα Eurogroup για να σφραγίσει τη συμφωνία».Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η κυβέρνηση πέτυχε ήδη δυο συνεχόμενα χρόνια επίδοση άνω του 3,5% και σε ότι αφορά το θέμα της μείωσης των συντάξεων το 2019 άφησε παράθυρο για σχετικές συζητήσεις που «όμως εξαρτώνται από μια σειρά παραμέτρων». Επανέλαβε δε την θέση του Αλέξη Τσίπρα για το ΔΝΤ, ότι δηλαδή,δεν είναι καταστροφή αν δεν μετάσχει στο πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι δεν θα επηρεάσει την πορεία εξόδου από το ΔΝΤ.