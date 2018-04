Δείτε τη "σατανική" λεπτομέρεια που συνδέει τη γέννηση του μωρού του βασιλικού ζεύγους με το κλασσικό θρίλερ του Πολάνσκι Τι κοινό έχει η Κέιτ Μίντλετον με τη Ρόζμαρι από την ομώνυμη ταινία τρόμου; Φαινομενικά καμία, και ασφαλώς και δεν έχει καμία σχέση το γλυκύτατο μωρό της με το... παιδί του Σατανά.Ωστόσο, το πάντα "παρατηρητικό" Ίντερνετ εντόπισε μια εκπληκτική και συνάμα τρομακτική ομοιότητα ανάμεσα στην Κέιτ και τη Ρόζμαρι.Υπενθυμίζεται ότι το βασιλικό ζεύγος Πρίγκιπα Ουίλιαμ-Κέιτ Μίντλετον απέκτησαν πριν από λίγες μέρες ένα υγιέστατο αγοράκι, το τρίτο παιδί της οικογένειας.Όμως κατά την αποχώρησή της Κέιτ τη Δευτέρα από το νοσοκομείο, οι "δαιμόνιοι" θεατές-ντετέκτιβ παρατήρησαν μια τρομαχτική λεπτομέρεια στην ενδυμασία της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.Αρχικά, δείτε μια φωτογραφία της Κέιτ αμέσως μετά τη γέννα.Και τώρα, ένα στιγμιότυπο της ταινίας το Μωρό της Ρόζμαρι. Πρόκειται για το ίδιο φόρεμα, και μάλιστα 50 χρόνια μετά την ταινία!Φυσικά πρόκειται για απλή σύμπτωση, η οποία ωστόσο γίνεται τρομακτική καθώς περιλαμβάνει τη γέννηση ενός μωρού, όπως ακριβώς και στην ταινία.Μόνο που στη συγκεκριμένη ταινία, η γέννηση αφορούσε ουσιαστικά το μωρό... του Αντί-Χριστου. Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, η Ρόζμαρι μένει έγκυος μετά από μία μυστηριώδη νύχτα όπου είχε χάσει τις αισθήσεις της και μετά από εννιά μήνες επεισοδιακής κύησης, φέρνει στον κόσμο το παιδί της. Μόνο που πατέρας του παιδιού, όπως όλα δείχνουν, δεν είναι ο Γκάι, αλλά ο Σατανάς Ασφαλώς δε συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση της Μίντλετον, ωστόσο η τρομακτική ομοιότητα δεν πέρασε απαρατήρητη από το Twitter, το οποίο κατακλύστηκε με σχόλια έκπληκτων χρηστών.Ασφαλώς δε συμβαίνει το ίδιο και στην περίπτωση της Μίντλετον, ωστόσο η τρομακτική ομοιότητα δεν πέρασε απαρατήρητη από το Twitter, το οποίο κατακλύστηκε με σχόλια έκπληκτων χρηστών.OMG! #RosemarysBaby #Royalty #UnitedKingdom pic.twitter.com/y6y5feyUzE— Channing Thomson (@CHANNINGPOSTERS) 27 Απριλίου 2018"This isn't a dream! This is really happening!" pic.twitter.com/dUfAFI9BoZ— Soniasuponia (@Soniasuponia) 26 Απριλίου 2018Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary's Baby is definitely not discomforting at all... pic.twitter.com/OhzpTA6rjH— Chris Wilson (@CrisMovieCorner) 27 Απριλίου 2018