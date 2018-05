2018-05-03 00:38:41

#1 στο Official IFPI Digital Singles Chart (International) για 2η συνεχόμενη εβδομάδα



110.000.000 streams το Spotify, 40.000.000 προβολές στο VEVO, Top10 σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο



Το τελευταίο single του The Weeknd “Call Out My Name” από το τρίτο συνεχόμενο #1 album του My Dear Melancholy. βρέθηκε για 2η εβδομάδα στο #1 του Official IFPI Digital Singles Chart International



Στο άκρως σκοτεινό νέο βίντεο κλιπ του The Weeknd, βλέπουμε τον καλλιτέχνη να εμφανίζεται σόλο σε δύο σημεία: αρχικά σε ένα κινηματογραφικό θέατρο, το οποίο τον μεταφέρει σε ένα δεύτερο χώρο, ένα δάσος όπου το έδαφος φλέγεται.



Παρότι στο βίντεο κλιπ πρωταγωνιστεί μόνος του, στο βίντεο εμφανίζονται και κάποια ζώα αλλά και μια παράξενη μορφή ανθρώπου-πουλιού το οποίο κοιτάζει επιβλητικά από μπαλκόνι.



Το “Call Out My Name” κυκλοφορεί από τη Universal Music



Βρες το εδώ: http://theweeknd.co/mdmYD

