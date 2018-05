2018-05-08 16:31:28

«Έχει επηρεαστεί και το δικό μας πλατό. Μια διαφορετική αύρα έχει απλωθεί στον ΑΝΤ1 απόψε» Το Game of Love βγήκε χθες το βράδυ στον αέρα του ΑΝΤ1 και στα social media προκλήθηκε πανικός. Μάλιστα, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που έστειλαν μηνύματα στο Ράδιο Αρβύλα, προκειμένου να σχολιάσουν αυτό το νέο ριάλιτι. Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του βγήκαν στον αέρα επηρεασμένοι από όλο αυτό το κύμα μηνυμάτων και φυσικά δεν θα γινόταν να μην το σχολιάσουν. Διάβασαν πάρα πολλά tweets, ωστόσο, υποσχέθηκαν πως θα πουν περισσότερα αύριο, όταν θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για το Game of Love.



«Έχει επηρεαστεί και το δικό μας πλατό. Μια διαφορετική αύρα έχει απλωθεί στον ΑΝΤ1 απόψε. Αυτό που συμβαίνει δεν το έχουμε ξαναζήσει. Είμαστε 21 χρόνια στον ΑΝΤ1 και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται μηνύματα στα κινητά μας, στα social media. Επειδή ερχόμαστε τελευταία στιγμή εδώ δεν έχουμε και πολύ επαφή με την πραγματικότητα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο γιατί μας την έχετε πέσει… τόσο άσχημα σήμερα, αλλά πρέπει να μας δώσετε λίγο χρόνο. Να δούμε τι γίνεται, να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και αύριο θα επανέλθουμε. Πιο ενημερωμένοι, πιο προετοιμασμένοι…», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Κανάκης.



Δείτε τι έγινε στην έναρξη του Ράδιο Αρβύλα με το Game of Love…

