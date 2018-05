2018-05-11 07:00:21

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Πέμπτης το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, το The Wall, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.



«Καλησπέρα! Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και σας καλωσορίζω στο The Wall. Εδώ μπορείτε να διεκδικήσετε τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά που δόθηκαν σε τηλεπαιχνίδι στην Ελλάδα. Αυτός πίσω μου είναι ο τοίχος και αυτός ο τοίχος μπορεί να αλλάξει ζωές για πάντα», ήταν τα πρώτα λόγια του παρουσιαστή.



Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης υποδέχθηκε τους πρώτους δύο παίκτες και έδωσε το σύνθημα για να αρχίσει το παιχνίδι!



Δείτε στο βίντεο την έναρξη του The Wall:



