Του Ηλία Προύφα



Στο πλαίσιο του έτους Μέριμνας για το Προσωπικό και ενόψει της Γιορτής της Μητέρας στις 13 Μαΐου, υπό τους ήχους της μαγευτικής μουσικής του ελληνικού συγκροτήματος των CREAL, το Γραφείο Τύπου του ΓΕΣ αφιερώνει το παρακάτω βίντεο, στις μητέρες συναδέλφους μας όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσπαθώντας πάντα να τους προσφέρουμε τις κατά το δυνατόν καλύτερες Υπηρεσίες: ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΝ!



Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσιάζεται βίντεο- αφιέρωμα για τη γιορτή της Μητέρας, στο οποίο τα πρόσωπα που συμμετέχουν είναι υπαρκτά και συγκεκριμένα το στέλεχος- πρωταγωνίστρια φέρει το βαθμό της Ανθστη (ΤΘ).



Μέσα από το βίντεο αυτό το ΓΕΣ, προβάλει επίσης τη δημιουργία και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών του Στρατού Ξηράς, για τους οποίους ο Αρχηγός Στρατού Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.



Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ευχαριστεί δημόσια τη δισκογραφική εταιρεία ''Feelgoog Records'' καθώς και το συγκρότητα C:real'' για την ευγενική παραχώρηση της άδειας χρήσης του μουσικού κομματιού ''we are you now;''

