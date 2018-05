2018-05-12 00:55:01

Το τελευταίο ραδιοφωνικό single του Νίκου Οικονομόπουλου «Για Παράδειγμα» βρίσκεται ήδη στο Top5 του Official Greek Airplay Chart by Mediainspector αλλά και στο Top10 του Official Ifpi Digital Singles Chart Local.



Με πάνω από 7.000.000 προβολές στο YouTube, η νέα επιτυχία του τραγουδιστή έχει ήδη γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων μηνών στην Ελλάδα.



Μάλιστα στο ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, θα δούμε την πραγματική δύναμη και έννοια της διαχρονικής αγάπης.



Δείτε το Official Teaser του βίντεο κλιπ:



https://www.facebook.com/MinosEmi/videos/2057876524451803/



Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Γιάννης Παπαδάκος



Τη μουσική στο τραγούδι υπογράφει ο Χρήστος Δάντης, ενώ τους στίχους ο Νίκος Σαρρής.



Το «Για Παράδειγμα» συμπεριλαμβάνεται στον διπλά πλατινένιο δίσκο «10» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

