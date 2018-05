Anonymous Greece: Διαρρεύσαμε πάνω από 5.000 δεδομένα Τούρκων πιλότων (Video)

2018-05-13 11:40:42

Απάντηση στις επιθέσεις των Τούρκων χάκερ έδωσαν για ακόμη μια φορά οι Έλληνες Πάνω από 5.000 δεδομένα πιλότων από την Τουρκία διέρρευσαν οι Έλληνες Anonymous, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα medium.com.



Αναλυτικά, η ανακοίνωσή τους:



«Anonymous Greece: Πάνω από 5.000 δεδομένα πιλότων από την Τουρκία διέρρευσαν



Χρειαζόμασταν κάποιες μέρες για να βρούμε και να παραβιάσουμε τους σέρβερ που αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες των Τούρκων πιλότων. Τους παραβιάσαμε και κατεβάσαμε τα δεδομένα. Η διαρροή περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους Τούρκους πιλότους, όπως ονόματα χρήστη, τοποθεσίες, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικούς πρόσβασης».



Ακολουθούν screenshots (στιγμιότυπα) από τα δεδομένα που διέρρευσαν:



Παρακολουθήστε και βίντεο, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα, στο οποίο οι Anonymous Greece δείχνουν τα βήματα που ακολούθησαν για την τεράστια διαρροή δεδομένων:



Anonymous Greece: Over 5,000 Turkish Pilot Data Leaked from Sterjio Stefani on Vimeo. Tromaktiko

