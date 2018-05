Αν σου ζητήσουν να πεις την πιο υγιεινή τροφή που σου έρχεται στο μυαλό ποια θα είναι αυτή; To σπάνακι, οι φακές, η κινόα ή μήπως η βρώμη; H συγκεκριμένη ερώτηση, σύμφωνα με τους επιστήμονες έχει μία και μόνη σωστή απάντηση αφού υπάρχει μία τροφή στον κόσμο που είναι ανώτερη απ' όλες τις υπόλοιπες.Ο διατροφολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου και συνεργάτης του BBC Dr Rangan Chatterjee μίλησε στην εκπομπή "Doctor in the House" ξεκαθαρίζοντας πως όλοι πρέπει απαραιτήτως να βάλουμε στην καθημερινή μας διατροφή την πιο πολύτιμη σε θρεπτικά συστατικά τροφή που υπάρχει. Το μπρόκολο.Συγκεκριμένα ο διάσημος διατρολόγος εξηγεί πως «το μπρόκολο μπορεί να σώσει ζωές» αν καταναλώνεται σε τακτική βάση. Σύμφωνα με τον Chatterjee οι φυτικές ίνες του μπόκολου είναι τέτοιες που μπορού να ενισχύσουν την παρουσία των ωφέλιμων βακτηρίων στον οργανισμό, τονώνοντας την υγεία του σώματος και δίνοντας μία σημαντική ώθηση στο ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου.Σε μία ιεραρχία διατροφικών αξιών ο Chatterjee τοποθετεί τα οφέλιμα για το σώμα βακτήρια που λαμβάνουμε μέσω των φυτικών ινών του μπόκολου, ως το πιο πολύτιμο συστατικό για την υγεία του οργανισμό μας. Παράλληλα, εξηγεί πως τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του τόσο παρεξηγημένου λαχανικού δεν σταματούν στις πλούσιες φυτικές του ίνες, καθώς το μπρόκολο είναι σε θέση να μας προσφέρει περισσότερη ενέργεια, να ενεργοποιήσει το πεπτικό μας σύστημα και να βελτιώσει την διάθεση μας αλλά και την λειτουργία του εγκεφάλου μας.Οι επιστήμονες εξηγούν πως η σύνδεση ανάμεσα στα λεγόμενα υγιεινά βακτήρια και την βελτίωση της νοητικής μας λειτουργίας είναι σχετικά νέα ανακάλυψη στον χώρο της ιατρικής, αλλά παραμένει πέρα για πέρα αληθινή.Στα καλά που θα σε βρουν αν βάλεις κι εσύ το μπρόκολο στη ζωή σου είναι επίσης η ενίσχυση της καρδιακής σου λειτουργίας, η προφύλαξη του οργανισμού από τον καρκίνο, η μείωση της χοληστερίνης και η βελτίωση της όρασης.Δες παρακάτω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του μπρόκολου.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/