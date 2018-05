Κοκαΐνη δεν είναι μόνο... η Κολομβία. Ύστερα από τρεις σεζόν στη χώρα του Πάμπλο Εσκομπάρ, δύο που αφορούσαν τον ίδιο και το καρτέλ της Μεντεγίν και μία που εστίασε στο καρτέλ του Κάλι, η σειρά του Netflix αλλάζει χώρα και πρωταγωνιστές.Η δράση μεταφέρεται στο Μεξικό και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Ντιέγκο Λούνα («Rogue One: A Star Wars Story», «Elysium») και Μάικλ Πένια («Ant-Man», «Οδηγός διαπλοκής»). Μιλώντας στο Variety προ ημερών, ο υπεύθυνος της σειράς Έρικ Νιούμαν αποκάλυψε και το υπόλοιπο καστ, που αποτελείται από τους Τενόχ Χουέρτα («Spectre»), Χοακίν Κοσίο («Quantum of Solace»), Χοσέ Μαρία Γιάζπικ (ο Αρμάδο Καρίγιο Φουέντες από την τρίτη σεζόν του «Narcos»), Τερέζα Ρουίζ («The Last Ship») και Αλίσα Ντίαζ («Κόκκινη αυγή»).Οι πρωταγωνιστές της τέταρτης σεζόν, Ντιέγκο Λούνα και Μάικλ Πένια (σύνθεση: Screenrant.com)Ο πρωταγωνιστής των τριών πρώτων σεζόν Πέντρο Πασκάλ μένει εκτός σειράς (όπως έγινε μετά από δύο σεζόν με τον συμπρωταγωνιστή του, Μπόιντ Χόλμπρουκ) και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να κάνει μία γκεστ εμφάνιση – αν και ο Νιούμαν αρνείται να το επιβεβαιώσει.Μπορεί τα πρόσωπα να αλλάζουν, αλλά σταθερός πρωταγωνιστής της σειράς παραμένει η κοκαΐνη. Και στην τέταρτη σεζόν αυτοί που θα τη διακινούν θα είναι το περίφημο καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, που σχηματίστηκε στα 80s. Έτσι το «Narcos» θα ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, καθώς η τρίτη σεζόν είχε φτάσει μέχρι τα μέσα των 90s. Τα μεξικανικά καρτέλ είχαν αρχίσει τη δράση τους με μαριχουάνα και ηρωίνη, ενώ την κοκαΐνη την έμαθαν από τους Κολομβιανούς.Τα γυρίσματα συνεχίζονται ακόμη στο Μεξικό, ενώ η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο – οι δύο προηγούμενες σεζόν έγιναν διαθέσιμες στο Netflix αρχές Σεπτέμβρη. Η παραγωγή της τέταρτης σεζόν δεν είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς όταν τον Σεπτέμβριο του 2017 δολοφονήθηκε ο 37χρονος Κάρλος Μουνιόζ Πορτάλ, που αναζητούσε τοποθεσίες για τα γυρίσματα στο Μεξικό. Βρέθηκε στο αυτοκίνητό του γαζωμένος από σφαίρες, και πολλοί θεώρησαν ότι έπεσε θύμα των καρτέλ που δεν ήθελαν τη σειρά στα πόδια τους. Αν και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται ακόμη, πλέον η θεωρία που επικρατεί είναι ότι ο Πορτάλ απλά βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και πιθανότατα έγινε μάρτυρας κάποιου εγκλήματος.ΠηγήΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙhttps://trelogaidouri.blogspot.gr/