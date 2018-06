freegr

Το Anthem της BioWare έκλεψε τις εντυπώσεις, με τον Casey Hudson του στούντιο να επισημαίνει πως δεν πρόκειται για MMO αλλά για έναν multiplayer τίτλο με έντονο story mode. Το όλο κόνσεπτ είναι αρκετά ενδιαφέρον, θυμίζοντας βέβαια αρκετά εκείνο του Destiny –στην ουσία αποτελεί την απάντηση της EA στην επιτυχία της Activision. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως ο τίτλος δεν θα υιοθετεί pay-to-win μοντέλο και δεν θα υπάρχουν loot boxes καθώς οι παίκτες θα γνωρίζουν εξ αρχής τι πρόκειται να αγοράσουν –με το κοινό να χειροκροτεί. Το Anthem κυκλοφορεί σε Xbox One, PS4 και PC στις 22 Φεβρουαρίου 2019.Περνώντας στο Battlefield V, η EA επιβεβαίωσε πως θα διαθέτει το δικό του battleroyale mode. Η DICE ήταν αρκετά φειδωλή σε ό,τι αφορά την εν λόγω προσθήκη καθώς αρκέστηκε να τονίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ενσωματωθεί το battleroyale mode (ονόματι Royale) στο Battlefield V θα γίνει με βάση τις αρχές της σειράς. Η κυκλοφορία του Battlefield V είναι προγραμματισμένη για τις 19 Οκτωβρίου σε Xbox One, PS4 και PC.Σε ό,τι αφορά το FIFA 19, αυτό που όλοι περιμέναμε επιβεβαιώθηκε με κάθε επισημότητα: οι δύο διοργανώσεις της UEFA, τα Champions League και EuropaLeague θα ενσωματωθούν στο FIFA 19 –σε Ultimate Team, tournament και storymodes. Υπενθυμίζουμε πως το FIFA 19 κυκλοφορεί στις 28 Σεπτεμβρίου.Η Respawn Entertainment παρουσίασε το νέο της παιχνίδι που δεν είναι άλλο από το Jedi: Fallen Order. Σεναριακά ο τίτλος τοποθετείται μεταξύ των Star Wars: Episode 3 & 4 στη “σκοτεινή εποχή” που οι Jedi καταδιώκονταν. Το παιχνίδι είναι ένα actionadventure τρίτου προσώπου και προβλέπεται να κυκλοφορήσει προς τα τέλη του 2019 –λογικά σε Xbox One, PS4 και PC.Το Unravel Two ήταν μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της βραδιάς. Το παιχνίδι προσφέρει co-op gameplay χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο παικτών –όπως π.χ. στο A Way Out. Ο τίτλος του Martin Sahlen μάλιστα είναι ήδη διαθέσιμος σε Xbox One, PS4 και PC!Παραμένοντας στις… διαφορετικές ανακοινώσεις της EA, δεν μπορούμε να μη σταθούμε στο Sea of Solitude της Jo-Mei Games που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2019 μέσω του προγράμματος EA Originals.Το όνομα Command & Conquer σίγουρα φέρνει ευχάριστες αναμνήσεις σε πολύ κόσμο. Αυτές τις αναμνήσεις θα επιχειρήσει να… ξυπνήσει η EA με το Command & Conquer Rivals, ένα τρόπον τινά multiplayer RTS για mobile συσκευές που θα διατεθεί τόσο στο iOS, όσο και στο Android.Τέλος, η EA ανακοίνωσε το Origin Access Premier, ένα νέο συνδρομητικό πακέτο για τα PC, μέσω του οποίου οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν νέους τίτλους πριν εκείνοι κυκλοφορήσουν επίσημα. Στα παιχνίδια που περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα (πάνω από 100) συγκαταλέγονται σύμφωνα με τον Andrew Wilson της EAτα Battlefield V, FIFA 19, Anthem και Madden NFL 19, καθώς επίσης και τίτλοι άλλων εταιρειών. Το κόστος του Origin Access Premier θα είναι στα $15/μήνα ή $100 ετησίως, με τη λειτουργία του να ξεκινά το εντός του καλοκαιριού.Μετά το περυσινό κάζο με τους influencers, η EA φέτος προτίμησε μια μάλλον συντηρητική προσέγγιση, αρκετά μεστή, γεμάτη και αξιοπρεπή, χωρίς ακρότητες και φανφάρες. Η σκυτάλη περνά πλέον στη Microsoft και τη Bethesda κι εμείς παραμένουμε στις επάλξεις.Freegr network blog- News about pc, technology.