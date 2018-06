Μετά τη σφοδρή κριτική ακόμα κι από το ίδιο του το κόμμα ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα το βράδυ σύσκεψη με Ρεπουμπλικάνους από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέχρι και η Μελάνια κάλεσε για άμεση λύση στον χωρισμό μεταξύ μελών των ίδιων οικογενειών μεταναστών στα σύνορα των ΗΠΑ.Νομοσχέδιο για να μην χωρίζονται οι γονείς μετανάστες από τα παιδιά τους στα σύνορα έρχεται στην αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτή ακριβώς η σκληρή πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι που προκαλεί νευρικότητα ακόμη και στους Ρεπουμπλικάνους, μεταδίδει το CNN.Ο Λευκός Οίκος αρνείται να ανακαλέσει την εφαρμογή της πρακτικής αυτής, απαιτώντας την εμπλοκή του Κογκρέσου στο ζήτημα που έχει προκληθεί και απασχολεί την αμερικανική κοινωνία. Την ίδια ώρα, ένας από τους πιο στενούς πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ προωθεί ένα στοχευμένο νομοσχέδιο διασφαλίζοντας ότι οι μετανάστες γονείς δεν θα χωρίζονται από τα παιδιά τους, ενώ κρατούνται από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.Ο Ρεπουμπλικάνος Μάρκ Μίντοους που είναι μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και επικεφαλής της συντηρητικής ομάδας (House of Freedom Caucus) προωθεί ένα νέο νομοσχέδιο που επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση των παιδιών μαζί με τους γονείς τους, ενώ η εφαρμογή του θα επεκταθεί για όσους έχουν αιτηθεί την χορήγηση ασύλου. Το νομοσχέδιο αυτό είναι πιο στοχευμένο σε σύγκριση με άλλα δύο νομοσχέδια, ενώ οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων ελπίζουν ότι θα συζητηθεί στο Κογκρέσο, μέσα στην εβδομάδα.Το νομοσχέδιο του Μίντοους αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι Ρεπουμπλικάνοι όλων των εσωτερικών πολιτικών αποχρώσεων ενδιαφέρονται άμεσα για την εξεύρεση μιας γρήγορης νομοθετικής λύσης, προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα που δημοσιοποιήθηκε από τις τηλεοπτικές εικόνες των μικρών παιδιών που κρατούνται σε χώρους κράτησης κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού.Η νομοθετική πρόταση του Μίντοους θα απαγορεύει τον χωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους κατά το χρονικό διάστημα που κρατούνται από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Παράλληλα, δεν προβλέπει χρηματοδότηση των συνόρων ή ρυθμίσεις για το πρόγραμμα προστασίας των παιδιών που έχουν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ (DACA). Την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, έχει τερματίσει ο Τραμπ, ενώ η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια.Το νομοσχέδιο του Μίντοους είναι το τελευταίο μιας σειράς νομοσχεδίων που έχουν προταθεί από τους Ρεπουμπλικάνους, στην προσπάθειά τους να νομοθετήσουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ενώ υπάρχει και το νομοσχέδιο της Γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ντάιαν Φάινσταϊν για το ίδιο ζήτημα που έχει την υποστήριξη του συνόλου των 49 Δημοκρατικών που είναι μέλη της Γερουσίας.Το ζήτημα με τον χωρισμό των παιδιών από τις οικογένειές τους επισκίασε την συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καπιτώλιο, με τους ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων να διαβουλεύονται κατά τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο με τους συντηρητικούς, όσο και τους μετριοπαθείς για την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας. Το πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, θα πρέπει να μεριμνά για τον χωρισμό μεταξύ μελών των ίδιων οικογενειών στα σύνορα με το Μεξικόι, θα προβλέπει την διάθεση κονδυλίου 25 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του συνοριακού τείχους ασφάλειας του Τραμπ, αλλά και θα προβλέπει για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα DACA έναν τρόπο απόκτησης ιθαγένειας.Ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται σήμερα το βράδυ να έχει συνάντηση με Ρεπουμπλικάνους από την Βουλή των Αντιπροσώπων, με βασική επιδίωξη την επίτευξη ενός συμβιβασμού μεταξύ του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου σχετικά με μία ευρύτερη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την μετανάστευση.This is the excruciating audio of children crying for their parents after being separated from them at the US-Mexico border, published by investigative nonprofit ProPublica https://t.co/OriaAxiN8p pic.twitter.com/rQzzkKinIy— CNN (@CNN) 19 Ιουνίου 2018