2018-06-26 07:53:11

Πρόκειται για την τελευταία μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει γίνει viral. Ονομάζεται What the fluff και πρωταγωνιστούν... μπερδεμένα σκυλάκια!



Ξεκίνησε ως αστείο κι έχει μετατραπεί σε… χιονοστιβάδα! Είναι η δοκιμασία What the fluff που έχει «κατακλύσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Το… σενάριο είναι απλό: Ιδιοκτήτες σκύλων στέκονται μπροστά τους και κρατούν ένα σεντόνι. Φροντίζουν να υπάρχει δίπλα τους μια πόρτα για την… διαφυγή, υψώνουν μπροστά τους το σεντόνι και το πετούν ψηλά.



Μέχρι το σεντόνι να πέσει στο έδαφος, οι… Χουντίνι έχουν μπει στην πόρτα και κάπως έτσι σε… ένα δευτερόλεπτο εξαφανίζονται!



Οι αντιδράσεις των πιστών τους φίλων είναι ξεκαρδιστικές! Κάποια τρομάζουν, κάποια… πετάγονται, κάποια κοιτούν απορημένα δεξιά κι αριστερά, προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί!



Υπάρχουν, βέβαια και μερικά που κοιτούν…. με απάθεια!



Δείτε μερικά από τα πιο ξεκαρδιστικά βίντεο του What the fluff

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ