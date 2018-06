TheNewDailyMail

Για μία πολύ ουσιαστική συνομιλία με την Βρετανίδα πρωθυπουργό, Τερέζα Μέι, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι η επίσκεψη του στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξήχθη σε ένα εξαιρετικό μομέντουμ για τη χώρα μας, καθώς ήρθε μετά την απόφαση του Εurogroup. Όπως είπε η συνάντηση έλαβε χώρα μετά την οριστική λύση, τόσο με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης, όσο και με την απόφαση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, που το κατέστησε βιώσιμο. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως τον τελευταίο καιρό ο ρόλος της Ελλάδας αναβαθμίζεται οικονομικά και γεωπολιτικά.Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την κ. Μέι είχε τη δυνατότητα να συζητήσει ζητήματα διμερούς συνεργασίας και έθεσε το θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων από την Βρετανία. Επιπλέον στο επίκεντρο των συνομιλιών τέθηκαν «και άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό».Όπως ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στην Τερέζα Μέι και το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. «Ένα θέμα που έχει ηθική φόρτιση για εμάς. Τα μάρμαρα ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, αλλά η φυσική τους θέση είναι στον Παρθενώνα», τόνισε.Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις σημερινές εξελίξεις, με την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε πως δεν ανησυχεί καθόλου για την κυβερνητική συνοχή «παρά τα ανόητα σχέδια κάποιων». Η κυβέρνηση θα έχει συνέχεια και θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας. «Είμαστε "to hard to die", πολύ σκληροί για να πεθάνουμε». υπογράμμισε.Νωρίτερα, ιστορική χαρακτήρισε η Τερέζα Μέι την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Λονδίνο, δίνοντας συγχαρητήρια στον Έλληνα πρωθυπουργό για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup και τη συμφωνία με την πΓΔΜ.Στον διάλογο που είχαν κατά την έναρξη της συνάντηση τους στην Downing Street, η κ. Μέι αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Έκανε ιδιαίτερη μνεία και στο ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, ένα ζήτημα που έχει διαχειριστεί η Ελλάδα, ενώ αναγνώρισε την πίεση που έχει δεχτεί η χώρα μας.ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»