Η τυχόν αποτυχία επίτευξης του στόχου της παγκόσμιας Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, που προβλέπει τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι τους 2 ° C, σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου, θα οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, με οδυνηρές οικονομικές συνέπειες, σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων.Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Environmental Research Letters», και διεξήχθη από το Εθνικό Ωκεανογραφικό Κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου (NOC), η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να κοστίσει 14 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2100, εάν ο στόχος της συγκράτησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε κάτω από 2 ºC δεν επιτευχθεί.Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι πολλές χώρες με υψηλά-μεσαία εισοδήματα, όπως η Κίνα θα υποστούν τη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εξαιτίας των πλημμυρών, ενώ οι χώρες με τις υψηλότερες εισοδηματικές εισροές θα υποστούν μικρότερες συνέπειες, χάρη στα υπάρχοντα υψηλά επίπεδα υποδομών προστασίας.Η δρ Svetlana Jevrejeva, από την NOC, είναι ο κύριος συγγραφέας της μελέτης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «περισσότεροι από 600 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παράκτιες περιοχές, σε απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Σε μία υπερθέρμανση του κλίματος, η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί λόγω της τήξης χερσαίων παγετώνων και πάγων, γεγονός που αποτελεί μία από τις πλέον επιζήμιες πτυχές της αλλαγής του κλίματος στον πλανήτη μας».Η επιστημονική ομάδα διερεύνησε το ρυθμό και τις συνέπειες της παγκόσμιας και περιφερειακής αύξησης της στάθμης της θάλασσας με περιορισμένη αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 ºC και 2 ºC και τις συνέκρινε με τις προβολές της στάθμης της θάλασσας.Χρησιμοποιώντας ομάδες εισοδήματος της Παγκόσμιας Τράπεζας (χώρες υψηλού, ανώτερου μεσαίου, κατώτερου μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος), αξιολόγησαν έπειτα τον αντίκτυπο της αύξησης της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές.Ο Δρ Jevrejeva δήλωσε: «Βρήκαμε ότι με μια τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας 1,5 ° C, μέχρι το 2100 η μέση στάθμη της θάλασσας θα έχει αυξηθεί κατά 0,52μ.. Αλλά, αν ο στόχος των 2 ° C χαθεί, θα δούμε μια μέση άνοδο της στάθμης της θάλασσας της τάξης των 0,86 μ., και στη χειρότερη περίπτωση, μέση άνοδο που θα φθάσει το 1,8 μ.».«Εάν η αύξηση της θερμοκρασίας δεν μετριαστεί και ακολουθήσει τις προβολές αύξησης της στάθμης της θάλασσας, το παγκόσμιο ετήσιο κόστος πλημμυρών, χωρίς μέτρα προσαρμογής θα αυξηθεί στα 14 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, για μια μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 0,86μ., ενώ μπορεί να φθάσει και στα 27 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για άνοδο 1,8 μ. Αυτό θα ισοδυναμούσε με το 2,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2100».«Μικρά νησιωτικά νησιά όπως οι Μαλδίβες θα επηρεαστούν πολύ εύκολα και οι πιέσεις στους φυσικούς τους πόρους και το περιβάλλον θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες», τόνισε η επικεφαλής της έρευνας. Ενώ καταλήγοντας τόνισε: «Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν έμφαση στην προσπάθεια να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες για την άμβλυνση των αυξανόμενων παγκόσμιων θερμοκρασιών».Δείτε παρακάτω σχετικά βίντεο με τις δραματικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή:Πηγή