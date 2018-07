Μπορείνα δήλωσε συμμετοχή στο Power of Love του ΣΚΑΙ , ωστόσο δηλώνει πως δεν θα πήγαινε ποτέ στο αντίστοιχο ριάλιτι σχέσεων του ΑΝΤ1, το Game of Love. Ο λόγος για την Καλούντια Πασκουαλίνι που μαζί με τον Νίκο Σπυριδαντωνάκη βρέθηκαν στο πλατό του Splash για να μιλήσουν για την τηλεοπτική τους εμπειρία.«Το ριάλιτι που πήγαμε εμείς δεν είχε και καμία σχέση με τα άλλα. Η διαφορά ήταν ότι εκεί ήταν έτοιμα κάποια ζευγάρια. Εμείς εκτός του ότι έψαχνες να βρεις τον έρωτα σου, έκανες και φιλίες. Δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί μέχρι ένα σημείο. Αν θεωρούνται αυτά τα παιχνίδια trash τότε νομίζω ότι ζούμε στην εποχή της trashίλας. Όταν βγαίνεις έξω και όλος ο κόσμος ασχολείται με εσένα…» ανέφερε ο Νίκος Σπυριδαντωνάκης σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που υπήρξαν για αυτά τα ριάλιτι.Η Κλαούντια ήταν κάθετη πως ως χαρακτήρας δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στο Game of Love «Εγώ δεν θα συμμετείχα ποτέ στο Game of Love. Εγώ όταν είπα ναι στο Power of Love είχα ρωτήσει τρία πράγματα και είπα ότι αν δω ότι τελικά δεν είναι έτσι, απλώς δεν θα πάρω μέρος ή θα πω πως είναι μέχρι εδώ. Τελικά το Power of Love ήταν εφικτό σαν παιχνίδι. Δεν ζητούσε κάτι που για την Cloe δεν μπορεί να γίνει. Όσον αφορά το Game of Love και ό,τι είδα στην οθόνη, γιατί δεν πήγα από πίσω να δω τι γίνεται, δεν ήταν για εμένα, γιατί πήγαινε λίγο παραπέρα από αυτό που… έμπαινε πάρα πολύ στα προσωπικά και δεν θα ήταν για εμένα. Σαν τηλεθεατή δεν με έφερε καθόλου σε δύσκολη θέση, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου εκεί. Για να μπορέσω εγώ να κάτσω να κοιμηθώ κάθε εβδομάδα με έναν άνθρωπο διαφορετικό – δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το δωμάτιο, δεν κρίνω τα παιδιά – δεν είναι αυτό που θέλω να δείξω σαν Cloe γιατί δεν το κάνω ούτε στην πραγματική μου ζωή. Το Game of Love από ότι άκουσα πήρε μια ταμπέλα λίγο πιο πρόστυχη.»http://www.tvnea.com