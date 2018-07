2018-07-23 17:51:14

Ένα κανάλι του YouTube που ονομάζεται "Arman Haji" διέρρευσε τον εμπιστευτικό οδηγό αντικατάστασης των μπαταριών του iPhone Χ της Apple.Το βίντεο εμφανίζει έναν τεχνικό επισκευής αφαιρώντας την μπαταρία από ένα iPhone X χρησιμοποιώντας τσιμπιδάκια. Ο τεχνικός στη συνέχεια ολισθαίνει στη νέα μπαταρία χρησιμοποιώντας γάντια νιτριλίου και χρησιμοποιεί ένα εργαλείο για να τοποθετήσει την νέα μπαταρία.



Αυτό δεν είναι το μόνο διαρρεύσιμο βίντεο που έχει αυτό το κανάλι, μπορείτε επίσης να βρείτε και άλλο ταξινομημένο υλικό "εσωτερικών οδηγών της Apple" που θα περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο όπως για την αντικατάσταση της οθόνης του iMac.



Παραδόξως, τα παλαιότερα εσωτερικά βίντεο της Apple είχαν ένα λευκό φόντο και ένα "Apple Confidential: For internal use only" intro. Αυτό υποδεικνύει ότι αυτά τα βίντεο, αν και μυστικά, ενδέχεται να διανεμηθούν στους Εξουσιοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών της Apple.



Επιπλέον, αυτοί οι οδηγοί έχουν κώδικες QR και άλλους μηχανισμούς ασφαλείας που επιτρέπουν στην Apple να εντοπίσει τον τεχνικό που το διέρρευσε.



Πριν η Apple θα κατεβάσει αυτά τα βίντεο πολύ σύντομα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο κανάλι παρακάτω.

