2018-07-30 23:19:37

Πολλά κομμάτια έχουν συνδεθεί με τη φωνή ενός τραγουδιστή, χωρίς απαραίτητα η πρώτη εκτέλεση να είναι από αυτόν. Στην περίπτωση του “Valerie”, το τραγούδι έχει συνδεθεί με την φωνή της Amy Winehouse αλλά η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην βρετανική indie rock μπάντα The Zutons.



Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου του 2006, προωθώντας το δεύτερο άλμπουμ των Zutons, "Tired Of Hanging Around", και ήταν αρκετά πετυχημένο καθώς έφτασε μέχρι το νούμερο 9 των βρετανικών charts.



Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε η διασκευή από την Amy Winehouse και τον διάσημο παραγωγό Mark Ronson, και έγινε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας αυτή τη φορά στο νούμερο 2 στην Βρετανία, ενώ κατέκτησε την κορυφή στα charts της Ολλανδίας.



Το κομμάτι επίσης ακούστηκε στο τέλος του documentary Amy που κυκλοφόρησε το 2015 με θέμα τη ζωή της τραγουδίστριας. Ήταν η τελευταία αξιόλογη κυκλοφορία της Winehouse όσο αυτή ήταν εν ζωή και η μόνη μετά το δεύτερο πετυχημένο άλμπουμ της Back To Black.

Πηγή

Tromaktiko

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ