Μυρίζει μπαρούτι στο Αιγαίο τις τελευταίες ώρες μετά τους πολυβολισμούς κατά Ελλήνων. Διάχυτος ο φόβος για ένοπλο επεισόδιο τις επομένες ημέρες κάτι το οποίο πιστοποιεί και το σήμα προς όλες τις μονάδες και σχηματισμούς των Ε.Δ. Σε ομιλία ορόσημο προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος μιλώντας στη διάσκεψη των Τούρκων πρεσβευτών κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι αυτή που προκαλεί την ένταση στο Αιγαίο και τόνισε πως ” η Ελλάδα κάνει περίεργα πράγματα” «παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν πάντα δίπλα στην Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της».Ταυτόχρονα ο Τσαβούσογλου κατηγόρησε και την Κύπρο για επιθετική στάση απέναντι στη χώρα του.Όπως είπε χαρακτηριστικά «για να φτάσουμε σε λύση στην Κύπρο, πρέπει να ξεκινήσει μία καινούρια διαδικασία. Οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Κι αυτό το είδαμε πέρυσι. Το είδαμε στη Γενεύη, το είδαμε στο Κραν Μοντανά. Και η Ελλάδα δεν είναι διαφορετική. Στις δύσκολες ημέρες τους πάντα είμαστε δίπλα τους.Αλλά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο πάλι αυξάνουν την ένταση κάνουν πράγματα πολύ περίεργα, που δεν γίνονται. Όλοι μας δεν θέλουμε η ανατολική Μεσόγειος να εξελιχθεί σε μία περιοχή ειρήνης και ευημερίας;»Πολλαπλασιάζονται τα σημάδια επικείμενου θερμού επεισοδίου με τους Τούρκους. Η ομιλία Τσαβούσογλου ήρθε λίγες ώρες μετά το σοβαρό επεισόδιο με Τούρκους ψαράδες που πυροβόλησαν κατά Ελλήνων αλιέων στη Λέρο και την αναστολή των ΜΟΕ από το ΓΕΕΘΑ.Είναι σαφές ότι με τη διακοπή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την Τουρκία, ουσιαστικά διακόπτονται οι επαφές με την Άγκυρα σε όλα τα επίπεδα.Oι πυροβολισμοί κατά των Ελλήνων ψαράδων μοιάζει πλέον με την κορυφή του παγόβουνου. Εκτός από τα αλιευτικά των Τούρκων που φτάνουν πλέον μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα ελληνικά νησιά, υπάρχουν και οι ακταιωροί του τουρκικού Λιμενικού που κάνουν επικίνδυνες κινήσεις.Ήταν ένα απλό επεισόδιο με «αθώους Τούρκους ψαράδες” ; Φυσικά όχι.“Ναυμαχίες” μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αλιευτικών έχουν καταγραφεί πολλές φορές κατά το παρελθόν σε όλο το μήκος τον συνόρων, ωστόσο φέτος παρατηρείται αύξηση της ποιοτικής προκλητικότητας από μέρους των Τούρκων. Ειδικά το γεγονός ότι έπεσαν πυροβολισμοί αυξάνει τους φόβους.Είναι πρώτη φορά που καταγράφεται ανάλογο περιστατικό και προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός πως έγινε χρήση όπλου το οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν πολεμικού τύπου.Είναι τουλάχιστον περίεργο να υπάρχει τέτοιο όπλο σε αλιευτικό σκάφος. Είναι προφανές πως η Τουρκία έχει εντάξει τις τράτες στο πλαίσιο αναβαθμισμένης επιχείρησης γκριζαρίσματος του Αιγαίου.Άλλωστε ήδη από τις αρχές του χρόνου είτε με εμβολισμούς σκαφών είτε ακόμη και με τη σύλληψη στον Έβρο των δυο Ελλήνων στρατιωτικών η Άγκυρα έχει δείξει έχει αλλάξει επίπεδο στην προκλητικότητα ακολουθώντας μη συμβατικές τακτικές.Θεωρητικά και μόνον φαίνεται πως είναι πλέον τα σύνορα των ελληνικών χωρικών υδάτων σε πολλά σημεία του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς μια ολόκληρη αρμάδα μεγάλων τουρκικών αλιευτικών σκαφών ψαρεύει συστηματικά εντός αυτών.Συχνά δε, ακόμα και σε απόσταση μόλις ενός μιλίου από τις ελληνικές ακτές, απόσταση στην οποία απαγορεύεται να ψαρεύουν ακόμα και οι ελληνικές μηχανότρατες.Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, φέτος όμως έχει ξεφύγει από κάθε προηγούμενο, αναφέρουν στην «Καθημερινή» μάρτυρες των γεγονότων αυτών στη θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται βορείως από τη Σάμο και την Ικαρία και νοτίως από την Κω, ενώ δυτικά από την Πάτμο.Σε όλο αυτόν τον θαλάσσιο χώρο μπαίνουν καθημερινά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων περί τις 15 με 20 τουρκικές μηχανότρατες, αναφέρουν ντόπιοι ψαράδες.Αλλες τόσες μπαίνουν από την Κω μέχρι τη Σύμη και περισσότερες βορειότερα, στην Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοθράκη.Ομως δεν κινούνται μόνον στην παραμεθόριο αλλά και στο δυτικό Αιγαίο σε περιοχές που υπάρχουν διεθνή ύδατα (που απέχουν δηλαδή περισσότερο από 6 ναυτικά μίλια από τη φυσική ακτογραμμή, δηλαδή από την παραλία), χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά αλλά πλησιάζοντας ελληνικά νησιά και βραχονησίδες σε αποστάσεις ακόμα και μικρότερες του ενός μιλίου, αμφισβητώντας εμπράκτως την εθνική κυριαρχία.Οι μαρτυρίες είναι πολλές και δεν περιορίζονται σε καταγγελίες ψαράδων αλλά περιλαμβάνουν και ιδιώτες με σκάφη που συχνά συναντούν τέτοια αλιευτικά.Ελληνες ψαράδες για Τούρκους: Θα βγούμε με 100 καΐκια στα ανοιχτά και θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας«Θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας», προειδοποίησε ο κύριος Κωστας Τσίφτης, ένας από τους Έλληνες ψαράδες που δέχτηκε επίθεση από Τούρκους αλιείς στη Λέρο.Μιλώντας στην εκπομπή «Από Νωρίς» στο Epsilon, ο κύριος Τσίφτης εξήγησε ότι το σωματείο αλιέων της περιοχής πήρε απόφαση ότι μετά της Παναγίας και αν δεν έχει γίνει κάτι σε κεντρικό επίπεδο τότε θα βγούνε με όλους τους συναδέλφους του με 100 καΐκια ανοιχτά στη θάλασσα όπως είπε και θα πάρουμε το νόμο στα χέρια μας σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίφτης.Απειλές, πυροβολισμοί και ύβρεις μέσω VHF από τους ΤούρκουςΒίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς των Τούρκων ψαράδων προς Έλληνες αλιείς λίγο έξω από τη Λέρο το πρωί της Κυριακής παρουσιάζει το protothema.grΣτα βίντεο που τράβηξαν οι Έλληνες ψαράδες που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς όταν επιχείρησαν να κινηθούν προς το σημείο όπου είχαν αφήσει τα εργαλεία τους στη θάλασσα, φαίνονται τα πλωτά του Λιμενικού που έχουν προσεγγίσει τα τουρκικά αλιευτικά προκειμένου να τα απωθήσουν.«Σήμερα βγήκαμε για την καθημερινή μας αλιεία και ήρθαν τα τουρκικά αλιευτικά να πάρουν τα αλιευτικά μας εργαλεία. Εμείς πήγαμε να τα προστατεύσουμε και μας έριξαν με το όπλο έξι φορές. Επίσης δεχθήκαμε και απειλές. Φώναξαν στον ασύρματο «I am turkish fishing boat, f@@k off”» (σσ Είμαι τουρκικό αλιευτικό, άντε γαμ@@@@@@»)».«Ωραία η κατάσταση. Πού καταντήσαμε, να είμαστε στα ελληνικά νερά και να δεχόμαστε απειλές από τους Τουρκους και να μας ρίχνουν» μονολογεί ο Έλληνας ψαράς αποτυπώνοντας σε λίγες μόνο λέξεις την κατάσταση που βιώνουν τις τελευταίες 15 ημέρες οι Έλληνες αλιείς στη Λέρο και σε άλλα νησιά της περιοχής.Στο δεύτερο βίντεο ο Έλληνας ψαράς δίνει το ακριβές στίγμα του σημείου στο οποίο συνέβη το σοβαρό επεισόδιο το πρωί της Κυριακής:«Σήμερα δύο τουρκικά αλιευτικά ήταν δυτικά της νήσου Καλαποδιού, βόρεια της Λέρου και νότια των Λειψών. Πήγαμε πάνω να αλιεύσουμε και δύο τούρκικα αλιευτικά ήρθαν πάνω μας. Πήγαμε να προστατεύσιουμε τα δικά μας εργαλεία αυτοί μας έριξαν με το όπλο έξι φορές».«Όσο πάει η κατάσταση και χειροτερεύει. Τι θα γίνει πια; Φτάσαμε στην κατάσταση οι Τούρκοι να μας ρίχνουν στα δικά μας τα νερά και εμείς να μην κάνουμε τίποτα» προσθέτει με νόημα εκφράζοντας την αγανάκτηση των ψαράδων στα ακριτικά νησιά.Στο τρίτο βίντεο φαίνεται η τουρκική μηχανότρατα ανενόχλητη να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν και αυτό απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία που υποχρεώνει τις μηχανότρατες να είναι αγκυροβολημένες μέχρι τον Οκτώβριο.Όπως είπε τη Δευτέρα στο ΘΕΜΑ 104,6 ο πρόεδρος των ψαράδων της Λέρου Χρήστο Τσακιργιός, «οι παραβιάσεις έχουν ενταθεί εδώ και 20 ημέρες. Έχουν έρθει σε πολύ μικρή απόσταση από το νησί μας σε μια περίοδο που οι μηχανότρατες οι δικές μας είναι κλειστές». «Εμείς προστατεύουμε τη θάλασσα και έχουμε τους Τούρκους να τα λεηλατούν όλα» συμπλήρωσε ο κ. Τσακιργιός προσθέτοντας ότι «μιλάμε για 15 μηχανότρατες μόνο στην περιοχή μας γύρω από τη Λέρο».«Σε αυτή την κατάσταση απειλούνται τα σπίτια μας. Έχουν φτάσει στα 200 μέτρα από τη Λέρο. Από τη στιγμή που οπλοφορούν όλο και κάποιος φόβος υπάρχει» δήλωσε ο κ. Τσακιργιός. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγόρησε την Ελλάδα ότι κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.