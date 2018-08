2018-08-19 18:30:26

Σίγουρα δεν έχετε ξανά παρακολουθήσει κάτι σαν αυτό Η Nina Conti είναι μια κωμικός που είναι σε θέση να παρουσιάζει μοναδικές παραστάσεις με τον μοναδικό τρόπου που γνωρίζει μόνο η ίδια.



Γεννημένη στο Λονδίνο η Conti είναι μια φανταστική κωμικός. Παρά το γεγονός ότι είναι κάτοχος πτυχίου στη φιλοσοφία, η Conti έχει πάντα εργάζονταν ως ηθοποιός και κωμικός.



Ξεκίνησε την καριέρα της στη σκηνή και ήταν μέλος της Royal Shakespeare Company για τη σεζόν 2000-01. Ήταν η ώρα της στο RSC που την οδήγησε να γίνει master στις μαριονέτες.



Ο Διευθυντής Ken Campbell δημιούργησε το Let Me Out!!!" ένα παιχνίδι ότι καλύτερο για αυτή.



Δείτε το βίντεο:

