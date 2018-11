eglimatikotita

«Χτυπούν» τους Έλληνες στο φιλότιμο και παριστάνουν τους χριστιανούς.ΜΚΟ που βοήθησε 15.000 παράνομους μετανάστες να περάσουν στην Ευρώπη, «εκπαίδευε», σύμφωνα με καταγγελία στο «Russia Today», όσους ζητούσαν άσυλο να προσποιούνται πως διώκονται στον τόπο καταγωγής αλλά και πως υποφέρουν από ψυχικά τραύματα.Σύμφωνα με το RT: Κατέγραψαν την Άριελ Ρίκερ, εκτελεστικό διευθυντή της «Advocates Abroad», η οποία παρέχει νομικές συμβουλές στους παράνομους μετανάστες, να μιλά σχετικά με τον τρόπο παραπλάνησης των αρχών.Τα λεγόμενά του δημοσιοποίησε η Καναδή ακτιβίστρια, Lauren Southern.Η εν λόγω ΜΚΟ, στην ιστοσελίδα της, αναφέρει πως βοήθησε έως και 15.000 «μετανάστες» να περάσουν τα ελληνικά σύνορα και άλλους 2.500 να περάσουν σε άλλες χώρες.Στην συνομιλία, η Ρίκερ, άριστη γνώστρια του Ελληνικού Δίκαιου σχετικά με το Άσυλο, περιγράφει πως η ΜΚΟ εκπαιδεύει τους παράνομους μετανάστες, προκειμένου να υποκρίνονται.«Λέω σε αυτούς πως χρειάζεται υποκριτική, χρειάζεται ηθοποιία για να περάσουν, πρέπει να παίξουν θέατρο».Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό ρεπορτάζ, χαρακτηρίζει τους αρμόδιους του EASO (European Asylum Support Office) που ελέγχουν τους παράνομους μετανάστες «γαμ….ς ηλίθιους», ενώ σκιαγραφεί τον τρόπο «υποκριτικής» των παράνομων μεταναστών, ώστε να ξεπερνούν τους ελέγχους, προκαλώντας το φιλότιμο των Ελλήνων.Από την εκπαίδευση δεν λείπει η προσποίηση ότι ένας παράνομος «μετανάστης» είναι χριστιανός ή βρίσκεται κοντά στον χριστιανισμό, ώστε να «αγγίξει» το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων ή των όποιων Ευρωπαίων.Ο ΟΗΕ ανταποκρίθηκε στην έρευνα της Lauren Southern, αποκαλώντας το «ανησυχητικό» (τί μας λες!!!)... Mόλις οι ADVOCATES ABROAD πήραν χαμπάρι ότι εκτέθηκαν, έβγαλαν ανακοίνωση στη σελίδα τους στο facebook ότι τηρούμε τους νόμους κλπ... Μόνο που τους ξέφυγε και αποκαλούν τους πρόσφυγες clients (πελάτες) "encourage any of its clients"... Μετά από λίγο κατέβασαν οι ίδιοι τη σελίδα τους με 140.000 περίπου followers Εμείς παραθέτουμε απλά το Undercover ρεπορτάζ της Lauren Southern.: