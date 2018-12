2018-12-01 16:13:58

Το τραγικό φινάλε της εξαφάνισης, άρχισε να γράφεται όταν βρέθηκαν έγγραφα που ανήκαν στην 63χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία αναζητούνταν από το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης.



Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ τα μέλη φέρουν σημάδια από επίθεση ζώων, ενδεχομένως σκύλων.



Αργότερα, διαπιστώθηκε



ότι τα μέλη ανήκαν στην άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει η ΕΡΤ αλλά και τοπικά ΜΜΕ.



Την 63χρονη είχαν δηλώσει ως αγνοούμενη στην αστυνομία οικείοι της από τη Μεγάλη Βρετανία, όταν παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί της. Στη συνέχεια, μέσω της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ενημερώθηκαν οι ελληνικές Αρχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό της.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν άνδρες της πυροσβεστικής, αστυνομικές δυνάμεις και ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ μαζί με διασωστικό σκύλο.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα αγαπούσε την Ελλάδα και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Η απόφασή της να γνωρίσει τη Θράκη, ξεκινώντας από την Μαρώνεια, αποδείχθηκε μοιραία Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση.



Δυναμίτης - Ειδήσεις You might also like:

dunamitis

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ