Το YouTube έδωσε στη δημοσιότητα, όπως κάθε χρόνο, τις λίστες με τα πιο δημοφιλή βίντεο στην Ελλάδα για το 2018. Οι λίστες «YouTube Rewind» καταρτίζονται με βάση διάφορους παράγοντες, όπως οι προβολές (views), ο αριθμός των κοινοποιήσεων (shares), τα σχόλια και τα likes που έκαναν συνολικά, στη διάρκεια της χρονιάς, οι Έλληνες χρήστες του YouTube.Στην κατάταξη των κορυφαίων μουσικών βίντεο, στην κορυφή εμφανίζεται το «Λιώμα»» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ ακολουθούν το «Φώναξέ με» του Ηλία Βρεττού και το «Αγαπώ σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη.Στην κορυφής της λίστας με τις δέκα ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις στα μη-μουσικά βίντεο, βρίσκεται ο αγαπημένος του νεανικού κοινού Manos («Άντε Γειά»). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μάρκος Σεφερλής με την παράσταση «Αλλος για Survivor», ενώ η ταινία «Γεύση της Αγάπης» της Lacta βρίσκεται στην τρίτη θέση.Αναλυτικά το Top-10 των μουσικών και μη βίντεο έχει ως εξής:Κορυφαία Μουσικά VideoΚωνσταντίνος Αργυρός – Λιώμα – Official Music VideoΗλίας Βρεττός – Φώναξέ Με – Official Video Clip 2018Γιώργος Μαζωνάκης – Αγαπώ Σημαίνει (Official Video Clip)SNIK – MEDUSA (Official Music Video) (Prod. By BretBeats)Eleni Foureira – Fuego – Official Music VideoΓιάννα Τερζή – Όνειρό Μου | Eurovision 2018 Greece – Official Lyric VideoSUPER SAKO feat. Panos Kiamos & Bo – Thelo Na Se Xanado (Official Video)Ηλίας Καμπακάκης – Στα χίλια χρόνια μια φορά | Ilias Kampakakis – Sta xilia xronia mia foraΝίκος Οικονομόπουλος – Δε Σ' ΑγαπάωΕλένη Φουρέιρα – Καραμέλα | Αιγαίο SOS OST – Official Music VideoTop trending Μη-μουσικά VideoManos – 'Αντε Γεια (Official Video Clip)«Αλλος για Survivor»- (Μάρκος Σεφερλής – Δελφινάριο 2017)Lacta – Η γεύση της αγάπης – Η ταινία (The Taste of Love)Οι πιο τελειωμένες κατηγορίες μεθυσμένων!Τα Όρια της Βλακείας! (Βίντεο Αντιδράσεις #12)Ήμουν τόσο κοντά!! (Fortnite: Battle Royale #2)Ο πιο χαλαρός μαθητής του 2018 | Luben TVΔώσε ένα μήνυμα στον πρώην σου!Τα λάθη που κάνουν τα κορίτσια- Sissy ChristidouΜου τη σπάει η Ελλάδα!