2018-12-08 19:19:17

Το βραβείο Νόμπελ 2018 στην Φυσική απονεμήθηκε στον Arthur Ashkin (1/2) και στους Gérard Mourou (1/4) και Donna Strickland (1/4) «για τις πρωτοποριακές έρευνές τους στην φυσική των λέιζερ». Ο 96χρονος Arthur Ashkin που εφηύρε τις οπτικές λαβίδες- το γηραιότερο άτομο που βραβεύθηκε με Νόμπελ – δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στην τελετή, αλλά έστειλε το παρακάτω μήνυμα:At 96, Arthur Ashkin is the oldest person to be awarded the Nobel Prize. He was unable to deliver his Nobel Lecture himself but sent this greeting to be shown in his absence. pic.twitter.com/S8kpff5xH6



— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 8, 2018



Ο Gérard Mourou και η Donna Strickland άνοιξαν το δρόμο για την δημιουργία των βραχύτερων και ισχυρότερων παλμών λέιζερ που έγιναν ποτέ.



Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την διάλεξη που έδωσε ο Gérard Mourou στην Σουηδική Βασιλική Ακαδημία:



Πηγή: physicsgg.me

tinanantsou

VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ