Τουλάχιστον 125.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας ΚριστόφΚαστανέρ.Δακρυγόνα, γκλοπ, πλαστικές σφαίρες, αύρες και άλλα θωρακισμένα οχήματα χρησιμοποίησε η γαλλική αστυνομία προκειμένου να καταφέρει να καταστείλει το εξαγριωμένο πλήθος που διαδηλώνει σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια.Τουλάχιστον 125.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας Κριστόφ Καστανέρ, κάνοντας επίσης γνωστό ότι οι αρχές προχώρησαν σε 1.400 προσαγωγές.Μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε πορείες για το κλίμα σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ορισμένοι εκ των οποίων φόραγαν κίτρινα γιλέκα.Κινητοποιήσεις προγραμματίστηκαν σε περισσότερες από 120 πόλεις της Γαλλίας στο πλαίσιο μιας έκκλησης, σε παγκόσμια κλίμακα, δεκάδων μκο και συνδικαλιστικών ενώσεων, με αφορμή τη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP24) που διεξάγεται στην Πολωνία.Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι, 25.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φόραγαν κίτρινα γιλέκα, διαδήλωσαν στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ. Η αστυνομία κάνει λόγο για 17.000 ανθρώπους στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.«Γιλέκα κίτρινα, Γιλέκα πράσινα, εκφράζουμε την ίδια οργή» φώναζαν οι συμμετέχοντες.Όπως έγινε και σε άλλες πόλεις, η διαδρομή που θα ακολουθούσαν οι «πράσινοι» διαδηλωτές τροποποιήθηκε για να μην συναντηθούν με τους διαδηλωτές με τα κίτρινα γιλέκα. Οι διοργανωτές, ωστόσο, αρνήθηκαν να ματαιώσουν την πορεία τους, όπως είχε ζητήσει ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ και άλλοι πολιτικοί ή οργανώσεις όπως η WWF.«Η έκρηξη του κλίματος όπως η έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων είναι τα δύο συμπτώματα ενός ίδιου μοντέλου ανάπτυξης που καταστρέφει το περιβάλλον όπως φθείρει τις γυναίκες και τους άνδρες» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ευρωβουλευτής Γιανίκ Ζαντό, που έδωσε το παρόν στη διαδήλωση στο Παρίσι.Στη Λιόν, 7000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη νομαρχία, «τουλάχιστον 10.000» σύμφωνα με τους οργανωτές, κατέκλυσαν τους δρόμους, δεκάδες εξ αυτών με «κίτρινα γιλέκα».«Δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ τέλους του κόσμου και τέλους του μήνα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διαδηλωτής Πιερίκ Χαρτμάν.Στη Μασσαλία, στο πλευρό χιλιάδων διαδηλωτών υπέρ του κλίματος βρέθηκαν «κίτρινα γιλέκα».Πίσω από πολλά κίτρινα και πράσινα πλακάτ, ο κόσμος ζητούσε « μια οικολογική και αλληλέγγυα μετάβαση». «Η πορεία μας είναι των πολιτών και ανοικτή σε όλους, πολλά «κίτρινα γιλέκα» θέλουν να αλλάξουν το σύστημα», σύμφωνα με τον Μπορίς Καλέν, έναν εκ των διοργανωτών.Πάνω από 100 τραυματίεςΕκατόν είκοσι έξι άνθρωποι διακομίστηκαν σήμερα σε νοσοκομεία του Παρισιού και των περιχώρων του για να φροντίσουν τα τραύματά τους, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των κίτρινων γιλέκων, σύμφωνα με έναν απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 20.00 τοπική ώρα.Σχεδόν το 40% των τραυματιών πήραν εξιτήριο απόψε από τη μονάδα Επειγόντων, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το γραφείο ενημέρωσης της αρχής Δημόσιας Αρωγής-Νοσοκομείων του Παρισιού (AP-HP).Λίγο νωρίτερα, γύρω στις 1700, η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι κανένας τραυματίας δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί «επειγόντως».Το περασμένο Σαββατοκύριακο, περίπου 160 τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από νοσοκομεία του Παρισιού.Διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τον περιφερειακό στο ΠαρίσιΟμάδα διαδηλωτών που τους εμπόδισαν οι αστυνομικοί να φθάσουν στην place de l’ Etoile επειδή αρνήθηκαν να παραδώσουν κράνη, μάσκες και γυαλιά που κουβαλούσαν για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα, στράφηκαν πίσω προς τον περιφερειακό της γαλλικής πρωτεύουσας για να αποκλείσουν την κυκλοφορία.Έστησαν οδόφραγμα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις καταστολής και τους απομάκρυναν.https://twitter.com/BFMTV/status/1071342287786008576Στα θύματα και δημοσιογράφοιΘύματα επίθεσης έπεσαν δημοσιογράφοι, με πολλούς από αυτούς να τραυματίζονται από βομβίδες κρότου λάμψης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που δημοσίευσαν τα μέσα για τα οποία εργάζονται ή που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Δύο φωτογράφοι της εφημερίδας Le Parisien τραυματίστηκαν από τα πυρά όπλου τύπου «flash-ball» στο Σανζ Ελιζέ, ο ένας στον αυχένα κι ο άλλος στο γόνατο, έγραψε η εφημερίδα.Ο πρώτος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στο Twitter, ανέφερε ότι το πρόσωπο που στράφηκε εναντίον του, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, του ζήτησε συγγνώμη.«Είμαι πολύ θυμωμένος, έβγαλα όλα τα προστατευτικά που φορούσα και πήγα να του πω ότι μόλις με πυροβόλησε εξ επαφής στον αυχένα μου… Νομίζω ότι φοβήθηκε πως με σκότωσε καθώς έπεσα στο έδαφος και παρέμεινα εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Μου είπε, «λυπάμαι στόχευα κάποιον άλλο»» περιγράφει ο ίδιος στην εφημερίδα του.Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων A2PRL, κατήγγειλε επίσης ότι ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε με του ίδιου τύπου όπλο, ενώ ανήρτησε και φωτογραφία με το αιμάτωμα που προκλήθηκε, «ενώ είχα το δημοσιογραφικό περιβραχιόνιό μου σε εμφανές σημείο».Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Journal du dimanche επιβεβαίωσε ότι ένας από τους φωτορεπόρτερ της «δέχθηκε επίθεση δύο φορές από έναν αστυνομικό των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των κίτρινων γιλέκων». Συνάδελφός του κατήγγειλε ότι τον χτύπησαν με γκλοπ, παρά το γεγονός ότι η δημοσιογραφική του ταυτότητα ήταν «ορατή».Και άλλοι δημοσιογράφοι κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκαν ταραξίες ή διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των ταραχών, ενώ ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν καθώς οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τους εξοπλισμούς προστασίας, με αποτέλεσμα να εκτεθούν στον κίνδυνο να τραυματιστούν.«Κράνη και προστατευτικές μάσκες εκλάπησαν από τους αστυνομικούς διότι έβγαζα μια φωτογραφία» ανέφερε η φωτορεπόρτερ Βερονίκ ντε Βιγκερί στο Twitter, λίγο αφότου εκτέθηκε σε δακρυγόνα χωρίς να μπορεί να προστατευτεί.Εξαφανισμένος ο ΜακρόνΟ πρόεδρος της Γαλλία, Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να μένει άφαντος καθ» όλη τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν έχει προχωρήσει σε δηλώσεις εδώ και μέρες και μάλιστα από τότε που ακύρωσε τη σχεδιαζόμενη αύξηση του φόρου επί των καυσίμων, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Σύμφωνα μάλιστα με τα γαλλικά ΜΜΕ, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μακρόν δε θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά με νέες δηλώσεις. Ωστόσο στην αρχές της επόμενης εβδομάδας ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα.Φιλίπ: Πρέπει να «ξαναϋφάνουμε την εθνική ενότητα»Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ είπε ότι πρέπει να «ξαναϋφάνουμε την εθνική ενότητα», ανακοινώνοντας ότι ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν θα προτείνει «μέτρα» προς αυτήν την κατεύθυνση.«Ο διάλογος ξεκίνησε» και «πρέπει να ξαναϋφάνουμε την εθνική ενότητα μέσω του διαλόγου, μέσω της δουλειάς, μέσω της συσπείρωσης» δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο υπουργείο Εσωτερικών.«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει. Εναπόκειται σε εκείνον να προτείνει μέτρα που θα τροφοδοτήσουν αυτόν τον διάλογο και που θα επιτρέψουν, ελπίζω, στο σύνολο του γαλλικού Έθνους να σταθεί στο ύψος των όσων ήδη διακυβεύονται και θα συνεχίσουν να υφίστανται τα επόμενα χρόνια» σημείωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.Ο Εντουάρ Φιλίπ εξέφρασε τον «θαυμασμό τους προς τις δυνάμεις ασφαλείας, που σήμερα τήρησαν τον νόμο απέναντι στους ταραξίες, σε πρόσωπα που δεν ήρθαν για να πουν τη γνώμη τους, αλλά συχνά για να πλακωθούν, να προκαλέσουν, να λεηλατήσουν κάποιες φορές».«Η επαγρύπνηση και η κινητοποίηση θα παραμείνουν σε ισχύ, καθώς στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της επαρχίας ταραξίες συνεχίζουν το έργο τους και πρέπει, επομένως, να ενεργήσουμε με μεγάλη προσοχή» υπογράμμισε ο Φιλίπ.Για μία ακόμη φορά, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης διατύπωσε «τις ευχαριστίες της κυβέρνησης σε όλους όσοι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας… απηύθυναν έκκληση για ηρεμία».Θλίψη της δημάρχου του ΠαρισίουΗ σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, εξέφρασε σήμερα τη λύπη της για «τις σκηνές χάους» στην πρωτεύουσα και τις «ανυπολόγιστες ζημιές» για την οικονομία και την εικόνα της πόλης, στον απόηχο των επεισοδίων που ξέσπασαν στη διαδήλωση των κίτρινων γιλέκων.«Στο πλευρό των γυναικών και των ανδρών του Παρισιού που βίωσαν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας σκηνές χάους» έγραψε η Ινταλγκό σε ένα tweet: «Δεκάδες εμπορικά καταστήματα βρέθηκαν στο στόχαστρο ταραξιών σε πολλές συνοικίες. Άλλη μια φορά… Είναι λυπηρό».«Εκατοντάδες καταστήματα και δημόσιοι χώροι δεν μπόρεσαν να ανοίξουν, καταστροφές σε πολλά διαμερίσματα, μια πολιτιστική και οικονομική ζωή που «πάγωσε», μια διεθνής εικόνα που πρέπει να αποκαταστήσουμε: οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Είναι απίστευτο που ξαναζούμε όλο αυτό» τονίζει η δήμαρχος σε ένα άλλο tweet.Η Αν Ινταλγκό ευχαριστεί τις δυνάμεις επιβολής του νόμου «που εγγυήθηκαν την ασφάλεια των Παριζιάνων και των διαδηλωτών» υπό δυσχερείς συνθήκες.Ερντογάν και Τραμπ για τα επεισόδιαΑπό την Τουρκία, ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατήγγειλε τη «βία» των γαλλικών αρχών.Και ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σειρά του αναφέρθηκε στις σκηνές χάους που επικρατούν στο Παρίσι.«Πολύ θλιβερή ημέρα και νύχτα στο Παρίσι» επισήμανε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.«Ίσως είναι καιρός να μπει τέλος στη γελοία και εξαιρετικά δαπανηρή Συμφωνία του Παρισιού και να επιστρέψουμε τα χρήματα στους πολίτες υπό τη μορφή μιας μείωσης φόρων;».Ήδη σήμερα το πρωί ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε αφιερώσει ένα πρώτο tweet στις διαδηλώσεις και τις ταραχές στη Γαλλία.Donald J. Trump✔@realDonaldTrumpVery sad day & night in Paris. Maybe it’s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!107K7:22 PM - Dec 8, 2018Twitter Ads info and privacy«Η συμφωνία του Παρισιού δεν λειτουργεί τόσο καλά για το Παρίσι. Διαδηλώσεις και ταραχές παντού στη Γαλλία» είχε γράψει σε σχέση με την τέταρτη κατά σειρά ημέρα μαζικών διαδηλώσεων.Οι διαδηλωτές «φωνάζουν, Θέλουμε τον Τραμπ. Λατρεύω τη Γαλλία» σημείωσε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter, χωρίς ωστόσο κάποιος παρατηρητής να έχει καταγράψει τέτοιου είδους συνθήματα στα χείλη των διαδηλωτών.Ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο παρέμειναν κλειστά για το κοινό, όπως επίσης πολλά εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια και 36 σταθμοί του μετρό.πηγή: tanea.gr