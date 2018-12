Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Σάββατο, σε ολόκληρη τη Γαλλία σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, αν και ομάδες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση των «Κίτρινων Γιλέκων» ανεβάζουν τον αριθμό σε 50.000. Οι διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν και πάλι από βίαια επεισόδια, καταστροφές, μαζικές συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, που δίνει το Γαλλικό Πρακτορείο οι προσαγωγές από την Αστυνομία ξεπέρασαν τις 1.380, εκ των οποίων οι 975 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Περισσότεροι από 120 άνθρωποι διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας και των προαστίων, με το ήμισυ εξ αυτών πάντως να παίρνουν γρήγορα εξιτήριο. Κανείς εκ των τραυματιών δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.Εν τω μεταξύ, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να ελέγξουν τον πολλαπλασιασμό ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποσκοπούσαν να ενισχύσουν τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων», έγινε γνωστό χθες από πηγές που βρίσκονται κοντά στην υπόθεση. Η αρμόδια αρχή, υπεύθυνη για το συντονισμό αυτών των ελέγχων είναι η Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN), πρόσθεσε μία από τις πηγές.Οι γαλλικές υπηρεσίες δίνουν προσοχή στις απόπειρες χειραγώγησης της ενημέρωσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς της βρετανικής εφημερίδας ''The Times'', ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί που προήλθαν από τη Ρωσία στόχευαν να ενισχύσουν την εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων», τόνισε μια άλλη πηγή κοντά στην υπόθεση.Πρόκειται για μια υπόθεση που απαιτεί έντονες και σύνθετες έρευνες, συμπλήρωσε η πηγή.Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται αναλύσεις που διεξήγαγε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας New Knowledge, περίπου 200 λογαριασμοί Twitter αναπαρήγαγαν φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων σοβαρά τραυματισμένων από την αστυνομία, που φέρονται να ανήκουν στο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», ενώ αυτές οι εικόνες χρονολογούνται από γεγονότα που δεν έχουν σε τίποτε να κάνουν με τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και εβδομάδες στη Γαλλία.Το Bloomberg, επικαλούμενο τη Συμμαχία για την Θωράκιση της Δημοκρατίας (Alliance for Securing Democracy), μια οργάνωση που ανήκει στο German Marshall Fund των ΗΠΑ και ελέγχει αυτούς τους λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες της Μόσχας, τόνισε ότι ανάμεσα σε 600 λογαριασμούς Twitter που είναι γνωστοί ότι προωθούν τις απόψεις του Κρεμλίνου το κορυφαίο hashtag ήταν χθες το #giletsjaunes (κίτρινα γιλέκα).Από την άλλη πλευρά, η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, Διευθύντρια του RT (Russian Today) και του ρωσικού πρακτορείου Sputnik τόνισε χθες ότι Γάλλοι πολίτες έστειλαν βίντεο από τις χθεσινές διαδηλώσεις στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, καθώς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους.«Γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι βλέπουν βίντεο των διαδηλώσεων των ''κίτρινων γιλέκων'' από τις μεταδόσεις μας; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι. Επιπλέον, έχουμε ήδη πηγές στην γαλλική αστυνομία που μας στέλνουν βίντεο, καθώς αρκετοί πολίτες έχουν γίνει δύσπιστοι με τα δικά τους μέσα ενημέρωσης και στέλνουν βίντεο σε μας», είπε η Σιμονιάν στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο TVTs. Σύμφωνα με την ίδια, οι μεταδόσεις του RT για τις διαδηλώσεις είχαν 20 φορές περισσότερες θεάσεις από εκείνες της γαλλικής Figaro.Ο γαλλικός «χειμώνας της οργής», η νέα θύελλα στην ΕυρώπηΣε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ξανά η Ευρώπη, με τον «γαλλικό χειμώνα της οργής» να ανατρέπει τα μέχρι σήμερα πολιτικά δεδομένα. Μετά το Brexit, τη διελκυστίνδα Ιταλίας - Βρυξελλών, την εμφάνιση αμφιλεγόμενων ηγετών στην Ουγγαρία και την Πολωνία, την ενίσχυση της ακροδεξιάς, που για πρώτη φορά πολιορκεί πλέον και το ισπανικό Κοινοβούλιο με επιγόνους του Φράνκο, κλονίζονται οι πυλώνες της ευρωπαϊκής σταθερότητας, η Γαλλία και η Γερμανία.Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ξεκίνησε τη θητεία του με τους καλύτερους οιωνούς και πρόθεση να αναζωογονήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, με άγνωστο το αν θα μπορέσει να επιβιώσει πολιτικά εν μέσω της κοινωνικής θύελλας που κλονίζει τη Γαλλία. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, η οποία σφράγισε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις την τελευταία δεκαετία, αποχωρεί δίνοντας το δαχτυλίδι της διαδοχής στην ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) στην ευνοούμενή της Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, που εκλέχτηκε χθες από το συνέδριο του κόμματος νέα αρχηγός με 51,75% στο δεύτερο γύρο. Με τη νέα ηγεσία το CDU ελπίζει να αντιστρέψει τις πρόσφατες εκλογικές του αποτυχίες.Τα τελευταία γεγονότα στη Γαλλία έφεραν στο προσκήνιο την υποβόσκουσα κοινωνική δυσαρέσκεια σε όλη την Ευρώπη, η οποία μέχρι τώρα έβρισκε οδό διαφυγής στην κάλπη, με την ανάδειξη στο πολιτικό προσκήνιο κομμάτων «αουτσάιντερ», είτε της ριζοσπαστικής Αριστεράς είτε της ακροδεξιάς. Στη Γαλλία η κοινωνική δυσαρέσκεια εκφράζεται μαζικά στους δρόμους, με άγνωστο τι πολιτικές αλλαγές θα μπορούσε να φέρει η πολυχρωμία των «κίτρινων γιλέκων».Η χρόνια συνταγή λιτότητας και άκαμπτης δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο αποκλεισμός μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού που αδυνατεί να τα βγάλει πέρα ακόμη και όταν δουλεύει, η αδυναμία των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων και ηγεσιών να εμπνεύσουν ένα διαφορετικό όραμα σπρώχνουν τις εξελίξεις στα... άκρα.Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς ένας ανερχόμενος πολιτικός του κέντρου δείχνει να καίγεται πολύ νωρίς... Μέχρι και έναν μήνα πριν, ο Γάλλος Πρόεδρος χρησιμοποιούσε τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το τέλος του του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου για να προβληθεί ως ο πυλώνας της «φιλελεύθερης σταθερότητας» σε έναν κόσμο που αρχίζει να κλονίζεται από εθνικισμούς και εμπορικούς προστατευτισμούς. Ύστερα ήρθαν τα «κίτρινα γιλέκα»... Ένα κίνημα που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία κατά της αύξησης του φόρου στα καύσιμα και έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτης οργής. Η δημοτικότητα του Μακρόν άλλωστε βρισκόταν και πριν από τα τελευταία γεγονότα στο ναδίρ του 28%, με επτά στους δέκα Γάλλους να στηρίζουν το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».Ο Γάλλος Πρόεδρος μοιάζει με αποξενωμένο «Λουδοβίκο», αποφεύγοντας να απευθυνθεί απευθείας στον γαλλικό λαό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα απαντήσει στις ανησυχίες του από την ερχόμενη εβδομάδα.Πλήγμα για την οικονομίαΗ γαλλική οικονομία ήδη δοκιμάζεται από τον χειμώνα της οργής, χωρίς να διαφαίνεται εκτόνωση της κατάστασης. Οι μικροί καταστηματάρχες δηλώνουν πως το προηγούμενο Σάββατο, με τις μεγάλες ταραχές, τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 20%-40%. Οι κρατήσεις ξενοδοχείων έχουν μειωθεί κατά 15%-25%, σε μία περίοδο που το Παρίσι και η αγορά του σφύζουν από τουρίστες και γενικότερα κόσμο, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.Η Γαλλική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου (FCD) ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι τα μέλη της έχουν καταγράψει απώλειες περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από την έναρξη των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων» στη χώρα τον περασμένο μήνα.Χθες σε δηλώσεις του ο Υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά των διαδηλωτών, λέγοντας ότι «δημιούργησαν ένα τέρας το οποίο ξέφυγε από τους δημιουργούς του». Είπε ακόμη πως οι Αρχές θα απαντήσουν με «αποφασιστικότητα» στο ενδεχόμενο νέων ταραχών.Την ίδια στιγμή προκαλούσε σοκ στην κοινή γνώμη η δημοσιοποίηση βίντεο το οποίο δείχνει αστυνομικούς να κρατούν 146 μαθητές μπροστά στο λύκειο Μαντ-λα-Ζολί, δυτικά του Παρισιού, με τα χέρια πίσω στο κεφάλι, σαν να είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να δηλώνει: «Τώρα είναι μία πολύ φρόνιμη τάξη».Ο τίτλος των χθεσινών «Financial Times» αποδίδει ίσως με τον καλύτερο τρόπο τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία: «Κοιτάξτε με, Υπάρχω: Οι Γάλλοι διαδηλωτές στέλνουν μήνυμα στον Μακρόν». Ένα μήνυμα που ίσως είναι αργά πλέον για τον Γάλλο Πρόεδρο να το λάβει.ΑΜΠΕ/naftemporiki.gr«The New Daily Mail»