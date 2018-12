TheNewDailyMail

Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε με μια σειρά επικριτικών Tweet το λαϊκό κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία, να μην αναμειγνύεται στη γαλλική εσωτερική πολιτική απηύθυνε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν.«Λέω στον Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, τού λέει επίσης: Δεν παίρνουμε μέρος στις αμερικανικές αντιπαραθέσεις, αφήστε μας να ζήσουμε την εθνική ζωή μας», δήλωσε στην εκπομπή Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI. «Εμάς δεν μας πέφτει λόγος για την αμερικανική εσωτερική πολιτική και ευχόμαστε αυτό να είναι αμοιβαίο», πρόσθεσε.Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες για μια «πολύ θλιβερή ημέρα» στο Παρίσι έπειτα από μια νέα διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων» που σημαδεύτηκε από βία, και κάλεσε να τεθεί τέρμα στη συμφωνία για το κλίμα που υπογράφτηκε στο Παρίσι στα τέλη του 2015.«Διαδηλώσεις και ταραχές παντού στη Γαλλία», έγραψε στο Twitter. «Οι διαδηλωτές φωνάζουν ''Θέλουμε τον Τραμπ''», έγραψε επίσης.Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αμφισβήτησε πως τέτοιες δηλώσεις υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκαν στις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» που ξεκίνησαν πριν από τρεις εβδομάδες. «Τα κίτρινα γιλέκα δεν διαδήλωσαν στα αγγλικά απ’ ό,τι γνωρίζω και για να σας τα πω όλα, οι εικόνες που εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου ακουγόταν ''We want Trump'' (Θέλουμε τον Τραμπ) ήταν εικόνες που είχαν ληφθεί στο Λονδίνο σε μια επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ πριν από μερικούς μήνες», είπε.Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρό άνδρα της ιταλικής κυβέρνησης, τον Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος επικρίνει συχνά τον Εμανουέλ Μακρόν. «Ακούω τους λεονταρισμούς του κ. Σαλβίνι. Του αφήνω τις κατηγορηματικές προθέσεις και δηλώσεις του», σχολίασε ο Ζαν-Ιβ Λεντριάν. «Βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον δυσκολιών, διαδηλώσεων δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για το σχέδιο σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιόν-Τορίνου. Ο καθένας με τις δυσκολίες του, ας σεβαστούμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε.Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τορίνο εναντίον του σχεδίου για τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Λιόν, που αποτελεί, όπως υποστηρίζουν, «σπατάλη δημόσιου χρήματος».ΑΜΠΕ/AFP«The New Daily Mail»