Η Samsung παρουσίασε σήμερα ένα νέο smartphone το Galaxy A8s. Η συσκευή έγινε η πρώτη κινητή συσκευή στην ιστορία της εταιρείας που έχει λάβει μια στρογγυλή εσοχή στην οθόνη για την κάμερα που βλέπει μπροστά.Η παρουσίαση της συσκευής έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 σήμερα το πρωί. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της καινοτομίας είναι η οθόνη με την τεχνολογία Infinity-O. Χάρη σε αυτήν, η Samsung ήταν σε θέση να μας κάνει να απαλλαγούμε από τις "μαύρες σκεπές" στην κορυφή της οθόνης που χρησιμοποιούν άλλοι κατασκευαστές με πρώτη την Apple αντί αυτής, όπου στην οθόνη μπορείτε να βρείτε ένα μικρό στρογγυλό λαιμό κάτω από την μπροστινή κάμερα.Το smartphone θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα, σε πράσινο, μπλε και ασήμι. Η συσκευή διαθέτει μια κύρια κάμερα 24 megapixel με δύο φακούς και ένα τσιπ Snapdragon 710. Η ποσότητα μνήμης RAM θα ​​είναι 6 ή 8 gigabytes και η ενσωματωμένη μνήμη θα είναι 128GB.Επιπλέον, το Galaxy A8s έχει χάσει τη συνηθισμένη υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ. Για τη φόρτιση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο τύπου USB-C. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 3300 mAh και ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.Το δίκτυο έχει τα πρώτα βίντεο που εμφανίζεται το νέο smartphone σε δράση.Η έναρξη των προπαραγγελιών στο Samsung Galaxy A8 θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2018 και το κόστος της συσκευής είναι ακόμα άγνωστο και τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι:Samsung Galaxy A8s specs:6.4-inch IPS LCD Infinity-O display @1080 x 2340 px, 403ppi, 18.5:9 ratio2.2GHz Octa-core Qualcomm Snapdragon 710Adreno 616 GPU6GB or 8GB RAM128GB internal storageexpandable via microSD up to 512GB24 MP f/1.7 PDAF + 10 MP AF + 5 MP, f/2.2 triple rear cameras with LED Flash24MP f/2.0 front cameraSingle SIM, Dual SIM (nano)4G VoLTEWiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-bandBluetooth 5.0GPS, A-GPS, GLONASS, BDSFingerprint scannerNFCFM RadioUSB Type-C 1.0Samsung ONE UI (Android 9 Pie)3400mAh battery158.4 x 74.9 x 7.4 mm173gColors: Gray, Blue, Black/Green