Γράφει: «Χρόνια Πολλά για το Ένδοξο Πυροβολικό μας!Η Αγία Βαρβάρα να μας προστατεύει.Πάντα εύστοχα πυρά!»Τού γράφουν: «Fuck Bastard, fuck your parents, fuck Ελλάδα, fuck Α/ΓΕΣ». Όχι φυσικά Έλληνες. Γείτονες. Δεκάδες τα σχόλια στο instagram.Πριν από μία εβδομάδα τού ζητείται και δίνει λύση και με την συμβολή του Α/ΓΕΕΘΑ κου Αποστολάκη για να μεταφερθεί κορίτσι με σπασμένο χέρι από τη Σύμη στη Ρόδο μέσω Πολεμικού Πλοίου που βρισκόταν στο νησί και μετά από απελπισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Σύμης Λευτέρη Παπακαλοδούκα με τον ίδιο, επειδή δεν υπήρχε γιατρός στο νησί και επειδή κωλυσιέργησε η διαδικασία για την άδεια μεταφορά της μικρής από το Πολεμικό Ναυτικό παρ’όλη την καλή πρόθεσή τους. Για δεύτερη φορά ο Αρχηγός του ΓΕΣ κος Αλκιβιάδης Στεφανής είναι παρών στην έκκληση για βοήθεια στη Σύμη. Θυμόμαστε την πρώτη το καλοκαίρι του 2018, όταν πάλι ο Δήμαρχος Σύμης ζητούσε βοηθό γιατρό για το νησί το οποίο διέθετε μόνο μια αγροτική γιατρό. Ο Αρχηγός ΓΕΣ έστειλε τον οπλίτη γιατρό που υπηρετούσε στο νησί συνεπικουρικά.Περισσότερα εδώ. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών; Ναι. Σε ό,τι αφορά στην Πατρίδα, ναι. Δεν είναι όλοι σαν αυτόν. Το βλέπουμε. Το ζούμε.Λες «fuck» σε έναν άνθρωπο αυτού του ποιόντος; Πόσο ελεεινό; Χυδαίο; Αχαρακτήριστο; Αυτό.Ποιος τελικά φοβάται τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού;Οι εντός ή οι εκτός Ελλάδας;Προφανώς όσοι νοιώθουν και είναι υποδεέστεροί του. Όσοι απειλούνται από την παρουσία του ή γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Εντός και εκτός. Και είναι αρκετοί.«…Στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρεζιλεύουμε…»*. Στίχοι Λίνας Νικολακοπούλου. Ερμηνεία Μανώλης Μητσιάς. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης.Όλα τα «fuck» του κόσμου κι αν πυροδοτηθούν για να στοχεύσουν στον Αντιστράτηγο Στεφανή (απ’όπου κι αν προέρχονται), το μόνο που θα καταφέρουν είναι να κάνουν ακόμη δυνατότερο τον ήδη καλά συγκροτημένο Αρχηγό του ΓΕΣ. Ανώτερη της τέχνης της Στρατιωτικής Διπλωματίας και Στρατηγικής είναι η τέχνη της αντοχής στην λάσπη, στις ύβρεις, στον υπόγειο «πόλεμο», στην προσβολή ιερών προσώπων, όπως είναι η Μητέρα του καθενός μας. Η κάθε Μητέρα έχει ιερότητα. Κι η Μητέρα που έχει αναθρέψει τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει επανειλημμένα επιδείξει ανιδιοτελή αγάπη, υγιές πάθος, προσήλωση στις αμέτρητες, πολυεπίπεδες αρμοδιότητες της θέσεώς του, δεν επιτρέπεται να γίνεται χλεύη στα στόματα των χυδαίων. Γιατί έχει κάνει σπουδαία δουλειά και φαίνεται.Χρειάζεται βαθιά και ευγενική ψυχή για να αντέξεις τις προσβολές και τα ψέματα χωρίς να απαντάς. Η ικανότητα αυτή δεν αγοράζεται. Χτίζεται. Όπως έχτισε υπομονετικά και με επιμονή ο Αντιστράτηγος Στεφανής την στρατιωτική του καριέρα. Όπως δύσκολα ο επόμενος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού θα ακολουθήσει τους δικούς του ρυθμούς. Non stop. Το στοίχημα για τον επόμενο θα είναι να καταφέρει να διατηρήσει όσα με θέρμη και ζήλο έχει δημιουργήσει ο Αντιστράτηγος Στεφανής ως Αρχηγός ΓΕΣ. Θα είναι η πρώτη, δύσκολη αναμέτρηση με τον ίδιο του τον εαυτό.Πριν από ενάμισι χρόνο, σε μεγάλο ξενοδοχείο της Ρόδου, φωτογράφος κολακεύοντας Ανώτερο Αξιωματικό του Στρατού Ξηράς με καλό βιογραφικό, αλλά με επιφανειακό και αλαζονικό χαρακτήρα, τού είπε: «Ωραίος είσαι! Και μόλις γίνεις εσύ Αρχηγός… τύφλα να’χει ο Στεφανής».Φυσικά και απάντησα: «Ο επόμενος Στεφανής δεν έχει ακόμη γεννηθεί». Δεν γνωρίζω αν το κατάλαβαν. Θα το καταλάβουμε όλοι μας, όταν – φυσικά και το απευχόμαστε – χρειαστεί να αντιμετωπίζουμε την επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων μας. Δεν έχουμε δίπλα μας το Λουξεμβούργο. Και τον κο Στεφανή οι γείτονές μας τόν τρέμουν. Είναι σαφές. Και όσοι ζούμε στην ακριτική Ελλάδα ζούμε αλλιώς τα γεγονότα και κρίνουμε διαφορετικά.Καλές γιορτές. Καλή Υγεία. Καλή Τύχη.ΥΓ: Λυπάμαι που δεν έχω εικόνα δράσεων για τους κυρίους Αρχηγούς των άλλων Επιτελείων (ΓΕΑ-ΓΕΝ-ΓΕΕΘΑ). Δεν λαμβάνω ενημερώσεις στα e-mail μου, αν και έχω ζητήσει στο παρελθόν -δις- να ενταχθώ στη λίστα αποδεκτών τους. Μού αρνήθηκαν με την αιτιολογία ότι δεν είναι διαπεπιστευμένο το iPorta.gr και ότι χρειάζεται μια σειρά ενεργειών για να αποφασιστεί αν θα εγκρίνουν την επίσημη διαπίστευση που θα εντάξει το e-mail μου στη λίστα τους. Τόση φασαρία για να προστεθεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση σε μια λίστα. Δεν έχω χρόνο να εξηγώ τα αυτονόητα. Η ζωή τρέχει.Τζίνα Δαβιλά* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.The article expresses the views of the authoriPorta.grΠΗΓΗ: https://iporta.gr