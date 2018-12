2018-12-21 07:00:44

Σε μία βραδιά όπου πρωταγωνίστησε το τραγούδι και η καλή μουσική και τα είχε όλα, από λάμψη και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, μέχρι ευτράπελα και πολύ γέλιο, ολοκληρώθηκε και ο φετινός κύκλος του ελληνικού The Voice.



Βέβαια τελικός χωρίς αγωνία δεν θα μπορούσε να υπάρξει και έτσι στο τέλος της βραδιάς, η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο!



Ο Σάκης Ρουβάς και ο Κωστής Μαραβέγιας ήταν οι δυο coaches που κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό.



Ο μεγάλος νικητής του φετινού The Voice είναι Δείτε το βίντεο με τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος του μεγάλου νικητή Τελικός The Voice: Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του talent show!



