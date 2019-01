Ακόμη μια εβδομάδα στο Power of Love έφτασε στο τέλος της, όμως τους παίκτες περίμενε και ακόμη μια αποχώρηση.Μετά την απίστευτη ένταση και τις αποκαλύψεις που «καίνε» τον Παύλο για προκλητική συμπεριφορά, οι παίκτες κλήθηκαν να ψηφίσουν για τον παίκτη που θα ήθελαν να αποχωρήσει από το σπίτι του Power of Love.Αρχικά, η Μαρία Μπακοδήμου ανακοίνωσε τους δυο πιο αγαπητούς παίκτες της εβδομάδας με τον Φίλιππο και τη Ζένια να βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησης του κοινού. Ο Φίλιππος μάλιστα ήταν αυτός που κέρδισε την δωροεπιταγή των 2.500 ευρώ, προστατεύοντας έτσι το σπίτι των ανδρών αλλά και τον Παύλο ο οποίος ήταν ο ένας εκ των δυο υποψηφίων προς αποχώρηση.Η Μαργαρίτα ήταν η κοπέλα που τέθηκε υποψήφια προς αποχώρηση και μετά την προστασία του Παύλου ήταν εκείνη που έπρεπε να αποχαιρετήσει το reality της αγάπης.Ο Γιάννης όμως, ο οποίος ζήτησε ξανά νωρίτερα από τη Μαρία Μπακοδήμου να αποχωρήσει, έκανε την ανατροπή και ζήτησε να πάρει τη θέση της Μαργαρίτας και να βρεθεί αυτός εκτός παιχνιδιού. Ενώ αρχικά η Μαρία Μπακοδήμου ξεκαθάρισε πως μια τέτοια ανταλλαγή δεν είναι στους κανονισμούς του παιχνιδιού, παρ' όλα αυτά αποδέχθηκε την επιθυμία του Γιάννη και τον έθεσε εκτός σπιτιού.Όπως μάλιστα ανέφερε και ο ίδιος κατά την αποχώρησή του, για εκείνον δεν υπάρχει κάποια κοπέλα που να είναι το Power of Love του, κάνοντας έτσι σαφή την επιθυμία του να συναντήσει εκτός παιχνιδιού την Αργυρώ και να ξεκινήσουν και πάλι τη σχέση τους.http://www.tvnea.com