Υπάρχει άραγε μαγική συνταγή που να μας εξασφαλίζει κάθε καλό σε τούτη τη ζωή;Αν είσαι ο διαπρεπής φυσικός Albert-Laszlo Barabasi, το μυστικό είναι να ανακαλύψεις σε τι είσαι καλός και να μη μετακινηθείς ούτε πόντο από αυτό. Στο βιβλίο του λοιπόν «The Formula: The Universal Laws of Success» αποκαλύπτει τα εξαγόμενα της έρευνάς του αναφορικά με την επιστημονική φύση της επιτυχίας. Και τα αποτελέσματά της συνοψίζονται μάλιστα σε μια απλή εξίσωση.Ο βαθμός της επιτυχίας, μας λέει, για κάθε ιδέα, είτε μιλάμε για επιστημονική εργασία, έργο τέχνης ή επαγγελματική καριέρα («S» το αποκαλεί), αναλύεται σε δύο παράγοντες: την ουσιαστικά τυχαία ποιότητα της ιδέας (συμβολίζεται με «r») και την ικανότητα του δημιουργού να δίνει σάρκα και οστά σε αυτές τις ιδέες («Q» στην εξίσωση του Barabasi).Η εξίσωση του γνωστού ουγγρο-αμερικανού καθηγητή αποκρυσταλλώνεται λοιπόν σε S = Qr: η επιτυχία κάθε πράγματος είναι αποτέλεσμα της τυχαίας αρχικής ιδέας και του παράγοντα προσωπικής ικανότητας Q.Ο φυσικός αποδίδει εξίσου μεγάλη σημασία και στις δύο μεταβλητές της εξίσωσης και παίρνει ως παράδειγμα τον Στιβ Τζομπς, έναν άνθρωπο με εξαιρετικά υψηλό παράγοντα Q στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών συσκευών. Γιατί είχε τότε μια σειρά από αποτυχημένα προϊόντα στο ενεργητικό του; «Σκεφτείτε τα AppleLisa, NeXT, G-4 Cube, MobileMe. Δεν τα έχετε ακούσει ποτέ; Βρίσκονται στο νεκροταφείο των πολλών αποτυχιών του Τζομπς. Αν μια ιδέα έχει χαμηλή αξία στο r, όσο υψηλός κι αν είναι ο παράγοντας Q, το προϊόν θα αποτύχει».Τι χρειάζεται η επιτυχία;Υψηλές τιμές και στις δύο μεταβλητές: «Όταν ο παράγοντας Q και το r είναι αμφότερα υψηλά, τότε ενισχύουν το ένα το άλλο, καταλήγοντας σε καινοτομίες που σφραγίζουν καριέρες. Σκεφτείτε το iPhone, μια φανταστική ιδέα που εκτελέστηκε άψογα, καταλήγοντας στο προϊόν που καθόρισε την παρακαταθήκη του Τζομπς».Η έρευνα του Barabasi υποδεικνύει πως ο ιδανικότερος τρόπος για να πετύχεις είναι να βρεις κάτι που να είσαι καλός και να επιμένεις, δοκιμάζοντας συνεχώς νέα πράγματα. «Το κλειδί της μακροπρόθεσμης επιτυχίας από τη σκοπιά του δημιουργού είναι απλό: άσε τις ποιότητες που σου δίνουν τον παράγοντα Q σου να κάνουν τη δουλειά τους δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποδώσουν επιτυχία ξανά και ξανά» Πηγή: newsbeast.gr