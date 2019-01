2019-01-20 18:55:52

Στο επίσημο κανάλι του YouTube, το Netflix, ένα τρέιλερ για το αθλητικό δράμα του Stephen Soderbergh εμφανίστηκε να διαφημίζεται. Ο σκηνοθέτης επέλεξε το iPhone για την επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και κατέγραψε όλα τα επεισόδια της ταινίας σε ένα smartphone.



Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.



Σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας "Bird of high flight", ο αθλητικός πράκτορας Ray Burke θέλει να επωφεληθεί από την κρίση στην Εθνική Ένωση Μπάσκετ, και σχεδιάζει να πλουτίσει με τη βοήθεια του ξενοδόχου του Eric Scott. Για να στήσουν την περιπέτεια, οι ήρωες έχουν μόνο 72 ώρες.



Το πρώτο "Bird of high flight" θα εμφανιστεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου Slamdance και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει στις 8 Φεβρουαρίου στο Netflix.



Ο Stephen Soderbergh, γνωστός για την τριλογία του "Φίλοι του Ωκεανού", πέρυσι παρουσίασε ήδη την ταινία, που ήταν γυρισμένη εντελώς σε ένα smartphone. Για να δουλέψει στο θρίλερ "Όχι στον εαυτό του", χρησιμοποίησε το iPhone 7 Plus με διάφορα αξεσουάρ.

argonaytis-iphone

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ