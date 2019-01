TheNewDailyMail

Με τη Συμφωνία των Πρεσπών ανοίγουμε νέες πληγές γιατί παραμένει ανοιχτή η ρίζα του αλυτρωτισμού τόνισε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια επί της Συμφωνίας των Πρεσπών, η κ. Γεννηματά εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως «επιστρέψαμε στην εποχή του yes man». «Υπηρετήσατε τα ξένα συμφέροντα, γιατί αυτούς δεν τους αφορά το περιεχόμενο της λύσης, ούτε τα προβλήματα που παραμένουν. Go back κ. Τσίπρα αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει όλη η Ελλάδα», επεσήμανε η κ. Γεννηματά η οποία πρόσθεσε πως «δεν έχει τέλος ο κατήφορος».Παράλληλα, η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής έβαλε και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως είπε: «Ο βολικός κ. Τσίπρας θέλει να τελειώσει η δουλειά, η Ν.Δ. δεν θέλει να μείνει ανοιχτό το θέμα και να το βρει μετά τις εκλογές και οι πρόθυμοι ανησυχούν». «Άλλοι βουλευτές στηρίζουν την κυβέρνηση και όχι τη συμφωνία, άλλοι βουλευτές στηρίζουν τη συμφωνία και όχι την κυβέρνηση. Όλοι αυτοί στηρίζουν και τα δύο. Αυτή είναι η αλήθεια», σημείωσε.Σύμφωνα με την κ. Γεννηματά η Συμφωνία των Πρεσπών «ανοίγει καινούργιες πληγές γιατί κρατά ανοιχτή τη ρίζα του αλυτρωτισμού», επισημαίνοντας πως το ΚΙΝΑΛ λέει ξεκάθαρο «όχι» στη Συμφωνία. Αναφερόμενη στο πλήρες κείμενο του Συντάγματος της πΓΔΜ η κ. Γεννηματά τόνισε πως δεν έχει κατατεθεί και οι σκοπιανοί απειλούν πως δεν προχωρούν με τις αλλαγές αν δεν υπογραφεί το πρωτόκολλο εισδοχής στο ΝΑΤΟ. «Η Ελλάδα δίνει ΝΑΤΟ, Ε.Ε., μακεδονική ταυτότητα, γλώσσα, λαό και έθνος», υπογράμμισε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, λέγοντας πως «με τη συμφωνία της κυβέρνησης έχουμε μακεδονικό λαό που ομιλεί μακεδονική γλώσσα και κατοικεί στη Β. Μακεδονία». «Η Μακεδονία μας αναφέρεται ως η βόρεια περιοχή του πρώτου μέρους, δηλαδή της Ελλάδας. Παραχωρείτε το μονοπώλιο του όρου "Μακεδονία" στη γειτονική χώρα», ανέφερε.Μιλώντας για το ζήτημα της γλώσσας, η κ. Γεννηματά δήλωσε πως «αναγνωρίζεται με υπογραφή της χώρας μας η μακεδονική γλώσσα και είναι ψέμα ότι το 1977 αναγνωρίστηκε».Αναφορικά με το ζήτημα της εθνότητας, είπε πως «η κυβέρνηση αναγνωρίζει και μακεδονική Εθνότητα γιατί στη ρηματική διακοίνωση αναφέρεται δύο φορές ο μακεδονικός λαός. Θα μπορούσατε να βάλετε citizenship και όχι nationality που έχει δύο έννοιες. Είναι παραχώρηση που θα την βρούμε μπροστά μας».ΑΜΠΕ«The New Daily Mail»